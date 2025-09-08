Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei tornei pianificati fino alle ATP Finals. E c’è una ricca esibizione…

Jannik Sinner si prepara per l’ultima parte del 2025, messa in archivio non come avrebbe voluto la finale degli US Open 2025. La netta sconfitta subìta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz a New York non ha avuto dei riflessi importanti solo sul piano della classifica mondiale, ma anche sul modo in cui questa si sia concretizzata. Sarà interessante verificare quale sarà la reazione del pusterese allo step in avanti fatto dall’iberico.

La programmazione prevederà la partecipazione di Sinner ai tornei in Asia: dal 25 settembre al 1° ottobre l’azzurro sarà a Pechino, in un torneo che lo vide in finale e sempre battuto da Alcaraz, mentre dal 1° al 12 ottore ci sarà l’impegno nel Masters1000 di Shanghai, dove nel 2024 l’altoatesino si impose in finale contro il serbo Novak Djokovic.

Dopo i due eventi asiatici, Jannik volerà alla volta di Riyadh per disputare la seconda edizione della ricchissima esibizione del Six Kings Slam. Un mini-torneo a cui prenderanno parte alcuni dei tennisti più forti del mondo, tra cui i citati Alcaraz e Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, l’americano Taylor Fritz e il britannico Jack Draper.

A seguire, il percorso del nostro portacolori vedrà le presenze nel Masters1000 di Parigi a precedere le ATP Finals di Torino, evento quest’ultimo a cui Jannik tiene particolarmente, avendo nel mirino la riconferma del titolo dell’anno scorso.

CALENDARIO JANNIK SINNER

25 settembre – 1 ottobre ATP Pechino

1-12 ottobre Masters1000 Shanghai

15-18 ottobre Six Kings Slam

27 ottobre-2 novembre – Masters1000 Paris

9-16 novembre ATP Finals