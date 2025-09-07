Tennis
Quando torna Jannik Sinner dopo gli US Open? Attesa per la campagna asiatica
Jannik Sinner lascia invariato il proprio calendario rispetto allo scorso anno dopo gli US Open per quanto concerne i tornei dell’ATP Tour da disputare in Asia a cavallo tra settembre ed ottobre: l’azzurro, dunque, sarà in campo soltanto in Cina, a Pechino ed a Shanghai.
Dal 25 settembre al 1° ottobre l’azzurro sarà in campo nell’ATP 500 di Pechino, torneo nel quale lo scorso anno fu sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz: quest’anno la sfida non si riproporrà, in quanto l’iberico ha scelto di non difendere il titolo e spostarsi negli stessi giorni a Tokyo.
Il duello tra i primi due del ranking potrebbe invece riproporsi nell’ATP Masters 1000 di Shanghai, torneo vinto lo scorso anno da Sinner, e nel quale Alcaraz si fermò ai quarti di finale: anche in questo caso la manifestazione di svolgerà su 12 giorni con un tabellone da 96.
PROSSIMI TORNEI JANNIK SINNER
25 settembre-01 ottobre ATP 500 Pechino
01-12 ottobre ATP Masters 1000 Shanghai