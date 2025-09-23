Quando si giocano gli Europei di calcio a 5 nel 2026? Le date dai gironi alla finale: c’è l’Italia!

L’Italia si è qualificata agli Europei 2026 di calcio a 5 grazie al successo ottenuto nel tiratissimo playoff disputato contro il Kazakhstan, avversario di indubbia caratura tecnica e acclarato potenziale agonistico. La nostra Nazionale si è imposta per 2-1 nell’andata disputata in casa, ha perso di misura in trasferta e così si è andati a supplementari in quel di Astana: reti inviolate nei dieci minuti aggiuntivi, tutto si è deciso ai rigori dove i padroni di casa hanno commesso quattro errori e gli azzurri hanno staccato il pass con enorme merito.

La rassegna continentale si disputerà tra Lettonia, Lituania e Slovenia dal 21 gennaio al 7 febbraio 2026. All’evento parteciperanno 16 squadre, che verranno suddivise in quattro gironi: le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Il Portogallo si presenterà per difendere il titolo, la Spagna sarà una delle più grandi pretendenti, l’Ucraina vanta ottime credenziali, l’Italia potrebbe essere un’outsider molto ambiziosa.

Nello specifico si giocherà alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia), alla Zalgiris Arena di Kaunas (Lituania), alla Arena Stozice e alla Tivoli Hall di Lubiana (Slovenia). Il sorteggio dei gironi avrà luogo a Kaunas il prossimo 24 ottobre e ci sono già dei paletti: Lettonia, Lituania e Slovenia saranno inserite rispettivamente nei gruppi A, B, C e la Bielorussia finirà nel gruppo C o D. L’Italia attende di scoprire in quale fascia sarà e poi aspetterà di conoscere le avversarie.

La fase a gironi si giocherà dal 21 al 30 gennaio, i quarti sono previsti il 1° e 2 febbraio, le semifinali il 5 febbraio e le finali il 7 febbraio (semifinali e finali sono previsti a Lubiana). Gli orari dell’evento devono ancora essere definiti, al pari della copertura televisiva.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO A 5 2026

SORTEGGIO GIRONI: 24 ottobre 2025.

FASE A GIRONI: 21-30 gennaio 2026.

QUARTI DI FINALE: 1-2 febbraio.

SEMIFINALI: 5 febbraio.

FINALI: 7 febbraio.