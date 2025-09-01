Quando si gioca Italia-Polonia, Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Mercoledì 3 settembre (ore 15.30) la Nazionale italiana di volley femminile affronterà la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali 2025. Dopo aver sconfitto nettamente la Germania 3-0 negli ottavi, la squadra allenata da Julio Velasco vuol dare un seguito e battere se possibile allo stesso modo anche le polacche per garantirsi l’approdo alle semifinali della rassegna iridata.

Non sarà un incontro semplice con le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini. A Bangkok (Thailandia) si prevede un match in cui saranno i dettagli a fare la differenza e Velasco farà affidamento su quelle giocatrici che nel corso delle partite hanno offerto le maggiori garanzie per massimizzare il risultato finale. Paola Egonu ed Ekaterina Antroprova sono i terminali offensivi di maggior rilievo, ma dovrà essere tutta la compagine a girare.

In cabina di regia, Alessia Orro cercherà di innescare al meglio l’opposta, ma anche le schiacciatrici come Myriam Sylla e Stella Nervini, rendendo l’attacco più imprevedibile e chiamando in causa le centrali Sarah Fahr e Anna Donesi, fortissime inoltre nel fondamentale del muro. Il tutto questo non potrà prescindere da una percentuale di efficienza in ricezione, garantita in primis da Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su RaiPlay, DAZN, VBTV; in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

ITALIA-POLONIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercoledì 3 settembre (orari italiani)

Ore 15.30 Italia vs Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.