Quando può provare Sinner a tornare n.1? Per qualche mese Alcaraz inattaccabile

Il cambio della guardia si è compiuto. Carlos Alcaraz si è preso il titolo degli US Open 2025 nella finale di New York. La vittoria contro Jannik Sinner col punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4 ha permesso all’iberico di portarsi in vetta alla classifica mondiale, scavalcando il pusterese che non è stato in grado di confermare l’affermazione dell’anno scorso negli States.

Un sorpasso di cui si parlava già da tempo, frutto anche della sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol” che non ha permesso a Jannik di mettere fieno in cascina in 4 Masters1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid). Alla fine della fiera, Alcaraz guida le fila della graduatoria grazie al sesto titolo Slam della carriera, con 11540 punti, 760 in più di Jannik.

Tuttavia, in quel che resta del 2025, l’iberico avrebbe l’opportunità di aumentare anche il proprio vantaggio. Le scadenze nel ranking ATP di Sinner portano a un totale di 2830 punti, mentre Alcaraz ne ha 1000. Una situazione che si replicherà anche all’inizio del 2026, ricordando i 2000 punti per la vittoria degli Australian Open 2025 dell’azzurro, rispetto ai 400 di Carlitos (quarti di finale a Melbourne).

La situazione del pusterese è rappresentata nella Race (classifica di rendimento 2025), in cui Alcaraz svetta con 2590 punti di margine su Jannik. Un gap enorme, frutto anche della sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. In buona sostanza, per pensare al controsorpasso, Sinner dovrà vincere praticamente tutto da qui a fine stagione e sperare ce l’iberico in qualche torneo si fermi al massimo in semifinale.

Si potrebbero coltivare delle ambizioni in questo senso per la primavera del 2026, considerando il periodo di stop menzionato di Sinner, ma il differenziale di punti non è così ampio. Prendendo come riferimento il periodo pre-Internazionali d’Italia 2026, infatti, i punti in scadenza di Alcaraz sono 2740 rispetto ai 2000 dell’azzurro.

RANKING ATP AGGIORNATO DOPO GLI US OPEN 2025

1. Carlos Alcaraz 11540

2. Jannik Sinner 10780 (-760)

RACE TO TURIN 2025

1. Carlos Alcaraz 10540 punti

2. Jannik Sinner 7590 punti (-2950)

PUNTI IN SCADENZA DOPO GLI US OPEN 2025

Jannik Sinner: 2830

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing F 330

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai W 1000

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris – 0

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRW 1500

Carlos Alcaraz: 1000

29.09.2025 ATP Tour 500 Beijing W 500

13.10.2025 ATP Tour Masters 1000 Shanghai QF 200

27.10.2025 ATP Tour 500 PENALTY – 0

03.11.2025 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 100

10.11.2025 ATP Tour Finals Turin [1-2]1RR 200