Ciclismo
Quando parte l’Italia nel Team Relay dei Mondiali di ciclismo 2025? Orario esatto, composizione del sestetto, tv
Saranno 15 le Nazioni in gara nella team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada: domani, mercoledì 24 settembre, la cronometro a staffetta mista con partenza ed arrivo a Kigali, in Ruanda, prevede due segmenti da 20.9 km, per un totale di di 41.8 km.
Il sestetto dell’Italia sarà composto da Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero per quanto riguarda il terzetto maschile e Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per 13mi su 15 formazioni (terzultimi) e scatteranno alle ore 15.44.
Per la team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.
CAENDARIO MONDIALI CICLISMO 2025
Mercoledì 24 settembre: team relay, 41.8 km
Orario partenza primo terzetto: 13.45.
Orario d’arrivo previsto ultimo terzetto: 16.45 circa.
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE L’ITALIA?
STARTLIST TEAM RELAY
13:45:00 BENIN
141 SAIZONOU Glorad
142 SODJEDE Ricardo
143 TOSSAVI Jeroff Ted Yao
144 AHOUISSOU Hermionne
145 KPOVIHOUEDE Yetonde
146 METOEVI Charlotte
13:49:00 UGANDA
131 ARAFAT Kimuli
132 LOROT Lawrence
133 MUGALU Shafik
134 ALEPER Mary
135 MIRIA Nantume
136 NAKAGWA Florence
13:53:00 ETIOPIA
121 ALEMAYO Tekle
122 HAILEMARYAM Geremedhin
123 REDAE Bizay
124 ABRHA Brhan
125 REDA Haftu
126 WATANGO Serkalem
13:57:00 RWANDA
111 BYUKUSENGE Patrick
112 NKUNDABERA Eric
113 UWIDUHAYE Mike
114 INGABIRE Diane
115 NIRERE Xaveline
116 NYIRARUKUNDO Claudette
14:01:00 CINA
101 LI You
102 LIU Jiankun
103 SU Haoyu
104 ZENG Luyao
105 ZHANG Hao
106 ZHAO Qing
14:44:00 UCI WORLD CYCLING CENTRE
91 DELLAI Mohamed Aziz
92 MULUGETA Yafiet
93 WAIS Ahmad Badreddin
94 DARWISH Alaliaa Ahmed Benbella
95 HASHIMI Fariba
96 HASHIMI Yulduz
14:48:00 MAURITIUS
81 de COMARMOND Aurelien
82 MAYER Alexandre
83 PIAT William
84 de MARIGNYLAGESSE Lucie
85 HALBWACHS Aurelie
86 le COURT de BILLOT Mary Patricia K.
14:52:00 UCRAINA
71 CHYZHYKOV Heorhii
72 KOZORIZ Danylo
73 SIMON Semen
74 BIRIUKOVA Yuliia
75 HOLOD Yelyzaveta
76 KULYNYCH Olha
14:56:00 SPAGNA
61 ALVAREZ MARTINEZ Hector
62 GARCIA PIERNA Raul
63 ROMEO ABAD Ivan
64 BENITO PELLICER Mireia
65 BLASI CAIROL Paula
66 OSTOLAZA ZABALA Usoa
15:00:00 BELGIO
51 CAMPENAERTS Victor
52 VERMEERSCH Florian
53 VERVENNE Jonathan
54 MEERT Marieke
55 MOERMAN Tess
56 van de VELDE Julie
15:38:00 SVIZZERA
41 CHRISTEN Jan
42 KUNG Stefan
43 SCHMID Mauro
44 LIECHTI Jasmin
45 REUSSER Marlen
46 RUEGG Noemi
15:41:00 FRANCIA
31 ARMIRAIL Bruno
32 SEIXAS Paul
33 SIVAKOV Pavel
34 KERBAOL Cedrine
35 LABOUS Juliette
36 SQUIBAN Maeva
15:44:00 ITALIA
21 CATTANEO Mattia
22 FRIGO Marco
23 SOBRERO Matteo
24 PALADIN Soraya
25 TRINCA COLONEL Monica
26 VENTURELLI Federica
15:47:00 GERMANIA
11 HEIDEMANN Miguel
12 LEIDERT Louis
13 RUTSCH Jonas
14 KOCH Franziska
15 LIPPERT Liane
16 NIEDERMAIER Antonia
15:50:00 AUSTRALIA (AUS)
1 MATTHEWS Michael
2 PLAPP Lucas
3 VINE Jay
4 CHAPMAN Brodie
5 SPRATT Amanda
6 WILSON-HAFFENDEN Felicity