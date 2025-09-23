Quando parte l’Italia nel Team Relay dei Mondiali di ciclismo 2025? Orario esatto, composizione del sestetto, tv

Saranno 15 le Nazioni in gara nella team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada: domani, mercoledì 24 settembre, la cronometro a staffetta mista con partenza ed arrivo a Kigali, in Ruanda, prevede due segmenti da 20.9 km, per un totale di di 41.8 km.

Il sestetto dell’Italia sarà composto da Mattia Cattaneo, Marco Frigo e Matteo Sobrero per quanto riguarda il terzetto maschile e Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel e Federica Venturelli per quel che concerne quello femminile. Gli azzurri prenderanno il via per 13mi su 15 formazioni (terzultimi) e scatteranno alle ore 15.44.

Per la team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport.

CAENDARIO MONDIALI CICLISMO 2025

Mercoledì 24 settembre: team relay, 41.8 km

Orario partenza primo terzetto: 13.45.

Orario d’arrivo previsto ultimo terzetto: 16.45 circa.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE L’ITALIA?

STARTLIST TEAM RELAY

13:45:00 BENIN

141 SAIZONOU Glorad

142 SODJEDE Ricardo

143 TOSSAVI Jeroff Ted Yao

144 AHOUISSOU Hermionne

145 KPOVIHOUEDE Yetonde

146 METOEVI Charlotte

13:49:00 UGANDA

131 ARAFAT Kimuli

132 LOROT Lawrence

133 MUGALU Shafik

134 ALEPER Mary

135 MIRIA Nantume

136 NAKAGWA Florence

13:53:00 ETIOPIA

121 ALEMAYO Tekle

122 HAILEMARYAM Geremedhin

123 REDAE Bizay

124 ABRHA Brhan

125 REDA Haftu

126 WATANGO Serkalem

13:57:00 RWANDA

111 BYUKUSENGE Patrick

112 NKUNDABERA Eric

113 UWIDUHAYE Mike

114 INGABIRE Diane

115 NIRERE Xaveline

116 NYIRARUKUNDO Claudette

14:01:00 CINA

101 LI You

102 LIU Jiankun

103 SU Haoyu

104 ZENG Luyao

105 ZHANG Hao

106 ZHAO Qing

14:44:00 UCI WORLD CYCLING CENTRE

91 DELLAI Mohamed Aziz

92 MULUGETA Yafiet

93 WAIS Ahmad Badreddin

94 DARWISH Alaliaa Ahmed Benbella

95 HASHIMI Fariba

96 HASHIMI Yulduz

14:48:00 MAURITIUS

81 de COMARMOND Aurelien

82 MAYER Alexandre

83 PIAT William

84 de MARIGNYLAGESSE Lucie

85 HALBWACHS Aurelie

86 le COURT de BILLOT Mary Patricia K.

14:52:00 UCRAINA

71 CHYZHYKOV Heorhii

72 KOZORIZ Danylo

73 SIMON Semen

74 BIRIUKOVA Yuliia

75 HOLOD Yelyzaveta

76 KULYNYCH Olha

14:56:00 SPAGNA

61 ALVAREZ MARTINEZ Hector

62 GARCIA PIERNA Raul

63 ROMEO ABAD Ivan

64 BENITO PELLICER Mireia

65 BLASI CAIROL Paula

66 OSTOLAZA ZABALA Usoa

15:00:00 BELGIO

51 CAMPENAERTS Victor

52 VERMEERSCH Florian

53 VERVENNE Jonathan

54 MEERT Marieke

55 MOERMAN Tess

56 van de VELDE Julie

15:38:00 SVIZZERA

41 CHRISTEN Jan

42 KUNG Stefan

43 SCHMID Mauro

44 LIECHTI Jasmin

45 REUSSER Marlen

46 RUEGG Noemi

15:41:00 FRANCIA

31 ARMIRAIL Bruno

32 SEIXAS Paul

33 SIVAKOV Pavel

34 KERBAOL Cedrine

35 LABOUS Juliette

36 SQUIBAN Maeva

15:44:00 ITALIA

21 CATTANEO Mattia

22 FRIGO Marco

23 SOBRERO Matteo

24 PALADIN Soraya

25 TRINCA COLONEL Monica

26 VENTURELLI Federica

15:47:00 GERMANIA

11 HEIDEMANN Miguel

12 LEIDERT Louis

13 RUTSCH Jonas

14 KOCH Franziska

15 LIPPERT Liane

16 NIEDERMAIER Antonia

15:50:00 AUSTRALIA (AUS)

1 MATTHEWS Michael

2 PLAPP Lucas

3 VINE Jay

4 CHAPMAN Brodie

5 SPRATT Amanda

6 WILSON-HAFFENDEN Felicity