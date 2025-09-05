Quando MotoGP e F1 oggi (5 settembre): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi venerdì 5 settembre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Monza andranno in scena le prove libere del GP d’Italia per quanto riguarda la F1, a Barcellona spazio alle prove del GP di Catalogna per la MotoGP.

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due sessioni di prove libere per la F1 e alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi direttamente al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere e delle qualifiche di F1 e MotoGP in programma venerdì 5 settembre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO F1 E MOTOGP OGGI

Venerdì 5 settembre

09.00-09.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

09.50-10.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

10.45-11.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

13.15-13.50 Moto3, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

13.30-14.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

14.05-14.45 Moto2, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

15.00-16.00 MotoGP, prove (pre-qualifiche) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

17.00-18.00 F1, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le prove libere e le pre-qualifiche, per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) per tutte le prove libere e le pre-qualifiche della MotoGP, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.