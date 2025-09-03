Quando le semifinali degli US Open 2025? Orari, programma, tv, streaming

Venerdì 5 settembre si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis: le sfide si giocheranno sull’Arthur Ashe Stadium in due sessioni differenti. La prima scatterà non prima delle ore 21.00, mentre la seconda si giocherà non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre.

Il programma di giornata, infatti, sarà aperto alle ore 18.00 italiane dalla finale di doppio femminile. Non si conosce ancora l’ordine di gioco, ma è verosimile che la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il serbo Novak Djokovic si disputi alle 21.00, visto il giorno in più di riposo. Sinner o Musetti giocherebbero in tal caso nella notte italiana.

I match degli US Open 2025 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su in chiaro su SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Venerdì 5 settembre

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 18.00 italiane

Finale doppio femminile

Non prima delle ore 21.00 italiane

Prima semifinale maschile

Non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre

Seconda semifinale maschile

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass).

Diretta streaming: Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX.

Diretta live testuale: OA Sport.