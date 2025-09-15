Atletica
Quando la semifinale di Lorenzo Simonelli ai Mondiali di atletica? Orario, n. di corsia, avversari, tv
Domani, martedì 16 settembre, Lorenzo Simonelli tornerà in pista dopo le batterie odierne per affrontare le semifinali dei 110 ostacoli ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Il primatista italiano va a caccia di un obiettivo difficile ma non impossibile, ovvero la qualificazione per la prima finale iridata della carriera sulla distanza.
Simonelli, campione europeo in carica con il 13.05 di Roma a giugno 2024, dovrà avvicinare il suo record nazionale per superare lo scoglio della semifinale ed entrare tra i migliori otto al mondo della specialità. Il 23enne romano ha vissuto sin qui una stagione abbastanza altalenante, ma nelle ultime settimane sembra aver trovato una buona condizione (13.18 a Caorle come stagionale) ed in effetti il 13.25 ottenuto in batteria a Tokyo è incoraggiante.
Per volare in finale servirà però un deciso salto di qualità dovendo fare i conti soprattutto con lo statunitense world leader del 2025 Cordell Tinch ma anche con diversi avversari di alto livello come lo svizzero Jason Joseph, il francese Wilhem Belocian, l’austriaco Enzo Diessl ed il giamaicano Demario Prince.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli avversari ed il numero di corsia di Lorenzo Simonelli nella semifinale dei 110 ostacoli ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.
STARTLIST SEMIFINALE LORENZO SIMONELLI MONDIALI
Corsia 2: Eduardo Rodrigues (Brasile: primato personale 13.27, stagionale 13.34)
Corsia 3: Cordell Tinch (Stati Uniti: 12.87, 12.87)
Corsia 4: Zhuoyi Xu (Cina: 13.22, 13.23)
Corsia 5: Lorenzo Simonelli (Italia: 13.05, 13.18)
Corsia 6: Jason Joseph (Svizzera: 13.07, 13.07)
Corsia 7: Wilhem Belocian (Francia: 13.07, 13.18)
Corsia 8: Demario Prince (Giamaica: 13.12, 13.12)
Corsia 9: Enzo Diessl (Austria: 13.17, 13.17)
QUANDO CORRE LORENZO SIMONELLI IN SEMIFINALE AI MONDIALI
Martedì 16 settembre
Ore 13.47 110 ostacoli, seconda semifinale – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA LORENZO SIMONELLI SEMIFINALE MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.