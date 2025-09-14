Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming

La MotoGP tira doverosamente il fiato prima di imbarcarsi nella lunga trasferta in Estremo Oriente. I prossimi quattro appuntamenti sono difatti concentrati nell’arco di cinque settimane e tutti programmati fra l’Asia e l’Oceania. L’intenso tour comincerà nel weekend del 26, 27 e 28 settembre da Motegi, dove si disputerà il Gran Premio del Giappone.

La pista del Sol Levante ha un lay-out appartenente alla categoria “stop&go”, non a caso era favorevole a Ducati anche ben prima che la Casa di Borgo Panigale diventasse dominante. Edificato negli anni ’90 da Honda, il Twin Ring (ora conosciuto come Mobilty Resort) entrò in calendario come GP del Pacifico, soppiantando poi Suzuka come unica gara nipponica dal 2004.

Nel 2024, Francesco Bagnaia fece doppietta, imponendosi sia nella Sprint che nel Gran Premio domenicale. Attenzione al meteo variabile, che qui può essere un fattore. D’altronde siamo ancora nella “stagione dei tifoni” e la pioggia è sempre un’ipotesi da tenere in considerazione (per esempio, nel 2023 la gara fu sospesa con bandiera rossa proprio a causa delle precipitazioni). Cosa succederà in questo 2025? Per scoprirlo basterà seguire l’evento in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP GIAPPONE 2025

VENERDÌ 26 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2:00-2:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 2:50-3:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 3:45-4:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6:15-6:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 7:05-7:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 8:00-9:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 27 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1:40-2:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 2:25-2:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 3:10-2:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-4:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4:15-4:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5:50-6:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6:15-6:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6:45-7:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7:10-7:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 28 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 4:00, GARA MOTO3

Ore 5:15, GARA MOTO2

Ore 7:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP GIAPPONE IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Giappone. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nipponico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.