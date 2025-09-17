Quando la premiazione di Mattia Furlani? Orario podio e Inno di Mameli

L’Inno di Mameli suonerà ancora una volta all’interno dello Stadio Olimpico di Tokyo: quattro anni fa se ne fece un’abbuffata con ben cinque sinfonie grazie agli ori conquistati alle Olimpiadi da Marcell Jacobs (100 metri), 4×100 maschile, Gianmarco Tamberi (salto in alto), Antonella Palmisano e Massimo Stano (20 km di marcia), ora le note faranno palpitare nuovamente i cuori per merito di Mattia Furlani.

Il 20enne laziale si è laureato Campione del Mondo di salto in lungo grazie a un volo da 8.39 metri piazzato al penultimo tentativo, quando è salito in maniera perentoria dalla quarta posizione e ha operato il decisivo scacco matto nei confronti degli avversari. Si tratta dell’ennesima medaglia internazionale dopo il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’oro agli ultimi Mondiali Indoor, gli argenti agli Europei Indoor e outdoor.

Mattia Furlani ha già ricevuto la medaglia, direttamente in pista dopo aver vinto la gara. La premiazione ufficiale avrà luogo però nella giornata di giovedì 18 settembre: l’appuntamento è a partire dalle ore 11.08 italiane (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi), quando avrà luogo la finestra dedicata alle premiazioni degli eventi disputati il giorno prima e che farà da antipasto alla sessione serale di gare.

QUANDO VIENE PREMIATO MATTIA FURLANI AI MONDIALI?

Giovedì 18 settembre

Ore 11.08 Sessione di premiazioni (tra cui quella di salto in lungo)

PROGRAMMA PREMIAZIONI MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.