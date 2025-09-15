Quando la finale di Mattia Furlani ai Mondiali di atletica? Orario, avversari, tv

Mattia Furlani ha superato lo scoglio della qualificazione e sarà uno dei protagonisti più attesi nella finale di salto in lungo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Il campione iridato indoor in carica sogna in grande e si giocherà qualcosa di importante nell’ultimo atto avendo saltato 8.30 poche settimane fa a Zurigo.

Il giovane talento azzurro, già bronzo olimpico a Parigi 2024, mette nel mirino la prima medaglia della carriera in un Mondiale all’aperto dopo essersi reso protagonista di una qualificazione in sordina (subito 8.07, poi due errori). L’uomo da battere sulla carta è sempre il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, campione iridato e olimpico in carica, ma tra gli avversari più temibili ci sono anche lo svizzero Simon Ehammer, il giamaicano Tajay Gayle, lo spagnolo Lester Lescay, il cinese Yuhao Shi ed il bulgaro Bozhidar Saraboyukov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della finale di salto in lungo maschile con Mattia Furlani ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO MATTIA FURLANI FINALE SALTO IN LUNGO AI MONDIALI DI ATLETICA

Mercoledì 17 settembre

13.46 Finale salto in lungo maschile, con Mattia Furlani – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.