Quando la finale dell’Italia in Billie Jean King Cup 2025: orario, avversaria, tv, streaming

Una sontuosa Italia si è qualificata per la Finale di Billie Jean King Cup 2025, superando per 2-1 in rimonta la temibile Ucraina. Dopo la sconfitta iniziale di Elisabetta Cocciaretto contro Marta Kostyuk per 6-2, 6-3, ci ha pensato una incontenibile Jasmine Paolini a ristabilire la parità, superando per la prima volta in carriera il tabù Elina Svitolina per 3-6, 6-4, 6-4 (dopo essere stata anche sotto di un break nel secondo parziale); infine il capolavoro è stato perfezionato dalla stessa Paolini in coppia con l’altra olimpionica Sara Errani: netto e senza appello il 6-2, 6-3 a Kostyuk/Kichenok.

Si tratta del terzo atto consecutivo per le azzurre in questa competizione: nel 2023 si arresero per 2-0 al Canada, mentre lo scorso anno si imposero 2-0 sulla Slovacchia, conquistando il quinto titolo della storia.

L’Italia, questa volta, se la vedrà contro una tra USA e Gran Bretagna, che si affronteranno sabato 20 settembre nella seconda semifinale a Shenzhen (Cina). Le statunitensi sembrano le principali indiziate per affrontare le azzurre: possono schierare in singolare Jessica Pegula (n.7 del mondo e reduce dalla semifinale persa con Aryna Sabalenka agli US Open), Emma Navarro (n.18), senza dimenticare la presenza di Taylor Townsend, n.1 del ranking WTA in doppio. Difficile, se non improbabile attendersi un exploit da parte delle britanniche con Katie Boulter (n.55), Francesca Jones (n.73) e Sonay Kartal (n.82).

La Finale di Billie Jean King Cup 2025 si svolgerà domenica 21 settembre alle 11.00. Sarà visibile in tv, gratis ed in chiaro, su Supertennis, ovvero il canale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Disponibile anche lo streaming per gli iscritti a SupertenniX.

QUANDO LA FINALE DI BILLIE JEAN KING CUP 2025

Domenica 21 settembre

Ore 11.00 Italia vs USA o Gran Bretagna

Alle ore 11.00 si svolgerà il primo singolare, seguito dal secondo singolare e dall’eventuale doppio.

DOVE VEDERE IN TV LA FINALE DI BILLIE JEAN KING CUP 2025

Diretta tv: Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: SupertenniX

Diretta testuale: OA Sport