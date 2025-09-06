Quando la finale degli US Open 2025? Orario Sinner-Alcaraz, tv, streaming

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno i protagonisti della finale degli US Open 2025, in programma sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows domenica 7 settembre alle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali). Era la sfida che tutti volevano alla vigilia del torneo ed in effetti i due dominatori del circuito hanno rispettato il pronostico, affrontandosi nuovamente nell’ultimo atto di un Major in questa stagione dopo Parigi e Wimbledon.

L’azzurro vuole bissare il trionfo di un anno fa a New York e punta al quinto titolo Slam in carriera, mentre lo spagnolo mette nel mirino il sesto sigillo in un Major e la prima posizione del ranking ATP. Il vincitore della partita sarà infatti anche il leader della classifica mondiale da lunedì 8 settembre, mentre il discorso per chiudere l’anno da n.1 al mondo rimarrà ancora aperto a prescindere dall’esito dell’incontro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Alcaraz, finale degli US Open 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE US OPEN 2025

Domenica 7 settembre

Arthur Ashe Stadium – Inizio alle ore 20.00

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA FINALE US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.