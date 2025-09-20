Formula 1

Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Azerbaijan 2025, differita in chiaro

Francesco Paone Casati

Pubblicato

2 minuti fa

il

Hamilton / Pier Colombo

Sabato 20 settembre, il Gran Premio di Azerbaigian di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. La sessione deputata a determinare la griglia di partenza del GP domenicale, oltre a essere preceduta dal terzo turno di prove libere, avrà valenza ridotta in vista della gara. Difatti, il tracciato è storicamente favorevole a rimescolamenti di carte.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 10.30 E ALLE 14.00

I numeri non mentono. In otto edizioni, il poleman ha vinto solo due volte (Nico Rosberg nel 2016 e Valtteri Bottas nel 2019). Inoltre, il successo è stato appannaggio di chi è partito dalla prima fila solo in altre due occasioni (Lewis Hamilton 2018 e Oscar Piastri 2024). Insomma, da queste parti c’è sempre spazio per rimontare. D’altronde la natura della pista si presta a ribaltoni.

Vale la pena di sottolineare come viga una sorta di maledizione su Charles Leclerc. Il monegasco ha ottenuto 4 pole position, ma non ha mai vinto! Anzi, allargando il campo, è proprio la Ferrari ad avere un conto aperto con l’Azerbaigian. Complessivamente è stata 5 volte la più rapida in qualifica, ma non ha mai festeggiato un’affermazione! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà semplicemente seguire le qualifiche in TV. Come?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI 

Sabato 20 settembre

Ore 17:00 F1, Qualifiche  – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP AZERBAIGIAN F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche del GP di Azerbaigian. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti della capitale azera. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Baku potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTAOA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Azerbaigian, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP AZERBAIGIAN 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)
Ore 14.00QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

