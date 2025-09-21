Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Azerbaijan 2025

Il Gran Premio di Azerbaigian 2025 di F1 avrà luogo all’ora di pranzo di domenica 21 settembre. D’altronde, Baku è al confine tra l’Europa e l’Asia, dunque c’è una differenza di fuso orario tra la capitale del Paese caucasico e la nostra nazione. Non è marcata, ma tanto basta per cambiare leggermente l’orario di partenza rispetto alle abitudini.

Si farà tappa in terra azera per il nono anno consecutivo. Sarà però solo la seconda volta nel mese di settembre. In precedenza, il GP faceva la spola tra giugno e fine aprile. Dal 2024 si è deciso di spostarlo per razionalizzare le trasferte. D’altronde, la collocazione geografica di Baku, la rende ideale tappa intermedia in un viaggio tra Europa ed Estremo Oriente.

C’è un interessante dato di fatto. In Azerbaigian si contano 7 vincitori diversi in 8 gare disputate! L’unico in grado di ripetersi è stato Sergio Perez (2021, 2023), peraltro spesso estremamente competitivo nel contesto azero, sempre foriero di colpi di scena e gare incerte. Chi primeggerà nel 2025? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 21 settembre

Ore 16:00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP AZERBAIGIAN F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Azerbaigian.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Baku. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento azero potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Azerbaigian, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP AZERBAIGIAN 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 21 settembre (orari italiani)

Ore 13:00 F1, Gara (51 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).