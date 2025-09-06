Quando la F1 domani in tv, GP Italia 2025: orario gara, diretta Sky e TV8

Mentre siamo nel bel mezzo del sabato brianzolo, è già tempo di pensare alla giornata di domani. Siamo pronti, infatti, per vivere l’attesissimo Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza ci attende una gara dal peso specifico indicibile soprattutto pensando alla lotta per titolo.

Non è ancora dato a sapersi chi succederà a Max Verstappen nel trono della massima categoria del motorsport, ma la tappa monzese sarà di capitale importanza. Oscar Piastri, dopo la vittoria di Zandvoort, si presenta all’appuntamento italiano con 34 punti di vantaggio su Lando Norris, finito ko per colpa della sua vettura nella trasferta olandese. Il duello interno al team McLaren sta monopolizzando l’attenzione, con una MCL39 che, ancora una volta, proverà a dominare la scena.

Alle loro spalle ci sarà spazio per tutti. La Ferrari, che corre in casa, proverà a bissare il clamoroso successo di un anno fa con Charles Leclerc. Il monegasco, tuttavia, arriva dalla sfortunata tappa di Zandvoort, con l’incidente con Andrea Kimi Antonelli che lo ha estromesso dalla gara. Assieme a lui un Lewis Hamilton sempre più in difficoltà, specialmente dopo l’errore che lo ha mandato a muro nel Gran Premio d’Olanda.

Come seguire l’evento? Il sabato del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta la gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà vedere la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la diretta live testuale della gara.

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2025

Domenica 7 settembre

Ore 15:00, Gran Premio d’Italia

Diretta Live Testuale: OA Sport