Basket
Quando iniziano le Coppa Europee 2025-2026 di basket? Tutte le date ed i club italiani presenti
Prossima ad avviarsi una lunga, lunghissima stagione di Coppe europee nella pallacanestro che neanche fa in tempo a uscire dagli Europei che già si ritrova a dover fare i conti con, nel giro di due settimane, tutte le competizioni continentali.
Il prodromo sarà quello delle qualificazioni di Basketball Champions League e FIBA Europe Cup; nelle prime c’è anche la presenza di Reggio Emilia, che scenderà nella seconda coppa FIBA se non le passerà, ma punta a essere la terza italiana nella competizione ormai avviata al decennale. Alla fine estrema di settembre debutto per Eurolega ed EuroCup, che porteranno il totale delle squadre tricolori impegnate a otto.
Di seguito i calendari delle Coppe europee maschili (di quelle femminili ci occuperemo separatamente). I diritti di Eurolega ed EuroCup appartengono a Sky Sport per il territorio italiano, mentre per la Champions League e la FIBA Europe Cup la situazione resta in via d’evoluzione.
CALENDARI COPPE EUROPEE 2025-2026 BASKET
EUROLEGA
Inizio regular season: martedì 30 settembre 2025
Fine regular season: venerdì 17 aprile 2026
Calendario italiane (gli orari potrebbero variare)
1a giornata
30 settembre 2025, ore 20:00 Stella Rossa-Olimpia Milano
30 settembre 2025, ore 20:45 Virtus Bologna-Real Madrid
2a giornata
2 ottobre 2025, ore 20:30 Partizan-Olimpia Milano
3 ottobre 2025, ore 20:30 Valencia-Virtus Bologna
3a giornata
9 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-AS Monaco
9 ottobre 2025, ore 20:45 Paris Basketball-Virtus Bologna
4a giornata
14 ottobre 2025, ore 20:30 Bayern Monaco-Olimpia Milano
15 ottobre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-AS Monaco
5a giornata
16 ottobre 2025, ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano
17 ottobre 2025, ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna
6a giornata
23 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Valencia
24 ottobre 2025, ore 20:00 Virtus Bologna-Panathinaikos
7a giornata
28 ottobre 2025, ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna
28 ottobre 2025, ore 20:30 Barcellona-Olimpia Milano
8a giornata
30 ottobre 2025, ore 20:30 Bayern Monaco-Virtus Bologna
30 ottobre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Paris Basketball
9a giornata
6 novembre 2025, ore 20:30 Baskonia-Virtus Bologna
7 novembre 2025, ore 18:30 Anadolu Efes-Olimpia Milano
10a giornata
11 novembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Anadolu Efes
12 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne
11a giornata
14 novembre 2025, ore 20:30 Barcellona-Virtus Bologna
14 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Olympiacos
12a giornata
20 novembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv
21 novembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv
13a giornata
25 novembre 2025, ore 18:45 Fenerbahce-Virtus Bologna
26 novembre 2025, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano
14a giornata
5 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Dubai Basketball
5 dicembre 2025, ore 20:30 Baskonia-Olimpia Milano
15a giornata
11 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Panathinaikos
12 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv
16a giornata
16 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Real Madrid
17 dicembre 2025, ore 20:30 Partizan-Virtus Bologna
17a giornata
18 dicembre 2025, ore 20:30 Olimpia Milano-Fenerbahce
19 dicembre 2025, ore 20:45 Stella Rossa-Virtus Bologna
18a giornata
23 dicembre 2025, ore 17:00 Dubai Basketball-Olimpia Milano
26 dicembre 2025, ore 20:30 Virtus Bologna-Olympiacos
19a giornata
2 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Olimpia Milano
20a giornata
6 gennaio 2026, ore 20:15 Panathinaikos-Olimpia Milano
6 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas
21a giornata
8 gennaio 2026, ore 20:15 Panathinaikos-Virtus Bologna
9 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Anadolu Efes
22a giornata
15 gennaio 2026, ore 17:00 Dubai Basketball-Virtus Bologna
15 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Stella Rossa
23a giornata
20 gennaio 2026, ore 20:45 Real Madrid-Olimpia Milano
21 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Fenerbahce
24a giornata
22 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas
23 gennaio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Stella Rossa
25a giornata
29 gennaio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Partizan
30 gennaio 2026, ore 19:30 AS Monaco-Virtus Bologna
26a giornata
3 febbraio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Baskonia
4 febbraio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne
27a giornata
6 febbraio 2026, ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano
6 febbraio 2026, ore 20:15 Olympiacos-Virtus Bologna
28a giornata
12 febbraio 2026, ore 18:30 Anadolu Efes-Virtus Bologna
13 febbraio 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Dubai Basketball
29a giornata
25 febbraio 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Barcellona
26 febbraio 2026, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano
30a giornata
5 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Barcellona
5 marzo 2026, ore 20:45 Real Madrid-Virtus Bologna
31a giornata
12 marzo 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Partizan
13 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv
32a giornata
19 marzo 2026, ore 19:00 Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna
20 marzo 2026, ore 18:45 Fenerbahce-Olimpia Milano
33a giornata
24 marzo 2026, ore 19:00 AS Monaco-Olimpia Milano
24 marzo 2026, ore 20:45 Virtus Bologna-Paris Basketball
34a giornata
26 marzo 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna
35a giornata
2 aprile 2026, ore 20:45 Paris Basketball-Olimpia Milano
3 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Valencia
36a giornata
7 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Bayern Monaco
7 aprile 2026, ore 20:30 Valencia-Olimpia Milano
37a giornata
9 aprile 2026, ore 20:30 Olimpia Milano-Bayern Monaco
10 aprile 2026, ore 20:30 Virtus Bologna-Baskonia
38a giornata
16 aprile 2026, ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna
16 aprile 2026, ore 20:15 Olympiacos-Olimpia Milano
Play-in: da martedì 21 a venerdì 24 aprile 2026
Playoff (quarti di finale, 3 su 5): da martedì 28 aprile a non oltre il 13 maggio 2026
Final Four ad Atene: venerdì 22 e domenica 24 maggio
EUROCUP
Inizio regular season: martedì 30 settembre 2025
Fine regular season: mercoledì 11 febbraio 2026
Calendario italiane
1a giornata
30 settembre 2025, ore 20:00 Reyer Venezia-Aris Salonicco
1° ottobre 2025, ore 20:00 Trento-Bourg-en-Bresse
2a giornata
8 ottobre 2025, ore 18:00 Bahcesehir-Reyer Venezia
8 ottobre 2025, ore 20:00 Buducnost-Trento
3a giornata
15 ottobre 2025, ore 20:00 Reyer Venezia-Neptunas
16 ottobre 2025, ore 20:30 London Lions-Trento
4a giornata
22 ottobre 2025, ore 18:00 U-BT Cluj-Napoca-Reyer Venezia
22 ottobre 2025, ore 20:00 Trento-Turk Telekom Ankara
5a giornata
28 ottobre 2025, ore 18:30 Panionios-Trento
29 ottobre 2025, ore 19:00 Slask Wroclaw-Venezia
6a giornata
4 novembre 2025, ore 20:00 Trento-Lietkabelis
5 novembre 2025, ore 20:00 Reyer Venezia-Hamburg Towers (Amburgo)
7a giornata
12 novembre 2025, ore 18:00 Besiktas-Trento
12 novembre 2025, ore 18:30 Cedevita Olimpia Lubiana-Reyer Venezia
8a giornata
18 novembre 2025, ore 20:00 Trento-Niners Chemnitz
19 novembre 2025, ore 20:00 Reyer Venezia-BAXI Manresa
9a giornata
4 dicembre 2025, ore 19:00 ratiopharm Ulm-Trento
4 dicembre 2025, ore 20:00 Hapoel Gerusalemme-Reyer Venezia
10a giornata
9 dicembre 2025, ore 19:30 Bourg-en-Bresse-Trento
10 dicembre 2025, ore 19:00 Aris Salonicco-Reyer Venezia
11a giornata
16 dicembre 2025, ore 20:00 Trento-Buducnost
17 dicembre 2025, ore 20:00 Reyer Venezia-Bahcesehir
12a giornata
30 dicembre 2025, ore 20:00 Trento-London Lions
2 gennaio 2026, ore 17:00 Neptunas-Reyer Venezia
13a giornata
7 gennaio 2026, ore 17:00 Turk Telekom Ankara-Trento
7 gennaio 2026, ore 20:00 Reyer Venezia-U-BT Cluj-Napoca
14a giornata
13 gennaio 2026, ore 20:00 Trento-Panionios
14 gennaio 2026, ore 20:00 Reyer Venezia-Slask Wroclaw
15a giornata
21 gennaio 2026, ore 18:00 Lietkabelis-Trento
21 gennaio 2026, ore 19:30 Hamburg Towers (Amburgo)-Reyer Venezia
16a giornata
27 gennaio 2026, ore 20:00 Trento-Besiktas
27 gennaio 2026, ore 20:00 Reyer Venezia-Cedevita Olimpia Lubiana
17a giornata
4 febbraio 2026, ore 19:00 Niners Chemnitz-Trento
4 febbraio 2026, ore 20:45 BAXI Manresa-Reyer Venezia
18a giornata
10 febbraio 2026, ore 20:00 Trento-ratiopharm Ulm
11 febbraio 2026, ore 20:00 Reyer Venezia-Hapoel Gerusalemme
Ottavi di finale (gara unica): martedì 10-mercoledì 11 marzo 2026
Quarti di finale (gara unica): martedì 17-mercoledì 18 marzo 2026
Semifinali (2 su 3): martedì 31 marzo, venerdì 3 aprile, ev. mercoledì 8 aprile 2026
Finale (2 su 3): mercoledì 22 aprile, martedì 28 aprile, ev. venerdì 1° maggio 2026
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
Turno di qualificazione
Venerdì 19 settembre, ore 15:30 Unahotels Reggio Emilia-Pelister Bitola (Quarto di finale)
Ev. Domenica 21 settembre, ore 13:15 Unahotels Reggio Emilia-Oradea o Giants Anversa (Semifinale)
Ev. Martedì 23 settembre, ore 15:30 Unahotels Reggio Emilia-PAOK Salonicco/SC Derby*/Bursaspor/Braunschweig (Finale)
*Il SC Derby è il KK Studentski centar di Podgorica, in Montenegro, ex affiliato del Buducnost
Inizio prima fase: martedì 7 ottobre 2025
Fine prima fase: mercoledì 17 dicembre 2025
Calendario italiane (cui potrebbe aggiungersi quello di Reggio Emilia se qualificata)
1a giornata
7 ottobre 2025, ore 18:30 Wurzburg Baskets-Trieste
8 ottobre 2025, ore 20:30 Trapani Shark-Tenerife
2a giornata
14 ottobre 2025, ore 20:30 Trapani Shark-Tofas Bursa
15 ottobre 2025, ore 20:30 Trieste-Galatasaray
3a giornata
21 ottobre 2025, ore 18:00 Igokea-Trieste
28 ottobre 2025, ore 17:30 Bnei Herzliya-Trapani Shark
4a giornata
4 novembre 2025, ore 20:30 Trieste-Igokea
11 novembre 2025, ore 20:30 Trapani-Bnei Herzliya
5a giornata
18 novembre 2025, ore 18:00 Galatasaray-Trieste
10 dicembre 2025, orre 21:00 Tenerife-Trapani
6a giornata
16 dicembre 2025, ore 18:30 Tofas Bursa-Trapani Shark
17 dicembre 2025, ore 18:30 Trieste-Wurzburg Baskets
Play-in (seconde contro terze, 2 su 3): martedì 6 gennaio, giovedì 8 gennaio, ev. martedì 13/mercoledì 14 gennaio 2026
Inizio secondo girone (Round of 16): martedì 20 gennaio 2026
Fine secondo girone (Round of 16): mercoledì 18 marzo 2026
Quarti di finale (2 su 3): martedì 31 marzo/mercoledì 1° aprile 2026, martedì 7/mercoledì 8 aprile, ev. martedì 14/mercoledì 15 aprile 2026
Final Four: venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026
FIBA EUROPE CUP
Qualificazioni: mercoledì 24, sabato 27 settembre, mercoledì 1° ottobre 2025
Inizio prima fase: martedì 14 ottobre 2025
Fine prima fase: mercoledì 19 novembre 2025
Calendario Sassari (potrebbe aggiungersi Reggio Emilia se eliminata nelle qualificazioni di Champions League. Alcune date potrebbero variare)
1a giornata
15 ottobre 2025, ore 20:30 Sporting Lisbona-Dinamo Sassari
2a giornata
22 ottobre 2025, orario da definire Dinamo Sassari-CS Valcea
3a giornata
28 ottobre 2025, orario da definire Dinamo Sassari-squadra da definire
4a giornata
5 novembre 2025, orario da definire Dinamo Sassari-Sporting Lisbona
5a giornata
12 novembre 2025, ore 18:00 CS Valcea-Dinamo Sassari
6a giornata
19 novembre 2025, orario da definire Squadra da definire-Dinamo Sassari
Inizio seconda fase: mercoledì 10 dicembre 2025
Fine seconda fase: mercoledì 11 febbraio 2026
Quarti di finale: mercoledì 11-mercoledì 18 marzo 2026
Semifinali: mercoledì 1°-mercoledì 8 aprile 2026
Finale: mercoledì 22-mercoledì 29 aprile 2026