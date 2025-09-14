Ciclismo
Quando iniziano i Mondiali di ciclismo 2025? Orari giornalieri, dove vederli in tv e streaming
I Mondiali 2025 di ciclismo si disputeranno a Kigali (Ruanda) dal 21 al 28 settembre. La rassegna iridata sbarcherà in Africa per la prima volta nella storia, proponendo uno dei percorsi più difficili degli ultimi decenni con salite da ripetersi in serie e che metteranno a seria prova tutti gli atleti che andranno a caccia delle ambite maglie arcobaleno tra elite, under 23 e juniores.
Si incomincerà domenica 21 settembre con le cronometro degli elite e si proseguirà tra lunedì e martedì con le prove contro il tempo delle altre categoria, mentre mercoledì 24 settembre andrà in scena la staffetta contro il tempo. Giovedì 25 settembre incominceranno le prove in linea, con l’acme della gara elite uomini prevista domenica 28 settembre.
Lo sloveno Tadej Pogacar inseguirà il secondo scettro consecutivo su un tracciato a lui particolarmente congeniale, ma attenzione ad altri big come il belga Remco Evenepoel. L’Italia proverà a essere protagonista con Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, desiderosi di mettersi alle prove sulle esigenti salite africane.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (non c’è fuso orario con il Ruanda).
CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2025
Domenica 21 settembre
10.10 Cronometro individuale elite donne
13.45 Cronometro individuale elite uomini
Lunedì 22 settembre
10.35 Cronometro individuale under 23 donne
13.35 Cronometro individuale under 23 uomini
Martedì 23 settembre
10.45 Cronometro individuale juniores donne
14.00 Cronometro individuale juniores uomini
Mercoledì 24 settembre
12.30 Cronometro a squadre miste
Giovedì 25 settembre
13.05 Prova in linea under 23 donne
Venerdì 26 settembre
08.00 Prova in linea juniores uomini
12.00 Prova in linea under 23 uomini
Sabato 27 settembre
08.20 Prova in linea juniores donne
12.05 Prova in linea elite donne
Domenica 28 settembre
09.45 Prova in linea elite uomini
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.