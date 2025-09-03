Quando iniziano i Mondiali di atletica 2025? Calendario giornaliero, orari, tv, dove si svolgono

Tokyo ospiterà i Mondiali 2025 di atletica: nella capitale del Giappone, dal 13 al 21 settembre, andrà in scena l’evento più importante di questa annata agonistica per la ribattezzata Regina degli Sport. Si tornerà nel Sol Levante, dove l’Italia conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi disputate nel 2021. Si preannuncia grande spettacolo, con tutti i migliori interpreti delle varie discipline pronti a battagliare per salire sul podio.

La manifestazione durerà nove giorni: marcia, maratona e le varie qualificazioni e batterie si disputeranno nella notte italiane, mentre le finali ci terranno compagnia all’ora di pranzo. L‘Italia potrà giocarsi carte importanti come Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Antonella Palmisano, in attesa di capire quali saranno le intenzioni di Gianmarco Tamberi, come starà Marcell Jacobs e quali saranno le potenzialità delle staffette.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (reti esatte ancora da comunicare); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery+; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 2025

Sabato 13 settembre

01.00 35 km di marcia (maschile)

01.00 35 km di marcia (femminile)

02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni

04.23 100 metri (maschile), turno preliminare

04.55 4×400 (mista), batterie

11.05 3000 siepi (maschile), batterie

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

11.55 100 metri (femminile), batterie

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.50 1500 metri (femminile), batterie

13.35 100 metri (maschile), batterie

14.10 Getto del peso (maschile), finale

14.30 10.000 metri (femminile), finale

15.20 4×400 (mista), finale

Domenica 14 settembre

01.00 Maratona (femminile)

02.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

02.35 1500 metri (maschile), batterie

04.28 100 ostacoli, batterie

11.35 400 metri (maschile), batterie

11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni

12.10 Lancio del disco (maschile), finale

12.25 400 metri (femminile), batterie

13.20 100 metri (femminile), semifinali

13.40 Salto in lungo (femminile), finale

13.43 100 metri (maschile), semifinali

14.05 1500 metri (femminile), semifinali

14.30 10.000 metri (maschile), finale

15.13 100 metri (femminile), finale

15.20 100 metri (maschile), finale

Lunedì 15 settembre

01.00 Maratona (maschile)

02.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

02.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

02.15 3000 siepi (femminile), batterie

04.20 400 ostacoli (femminile), batterie

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

13.10 Salto con l’asta (maschile), finale

13.20 110 ostacoli, batterie

14.00 Lancio del martello (femminile), finale

14.05 100 ostacoli, semifinali

14.30 1500 metri (maschile), semifinali

14.55 3000 siepi (maschile), finale

15.20 100 ostacoli, finale

Martedì 16 settembre

12.35 800 metri (maschile), batterie

12.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni

13.35 Salto in alto (maschile), finale

13.40 110 ostacoli, semifinali

14.00 Lancio del martello (maschile), finale

14.05 400 metri (femminile), semifinali

14.35 400 metri (maschile), semifinali

15.05 1500 metri (femminile), finale

15.20 110 ostacoli, finale

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo (maschile), qualificaioni

12.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

12.30 200 metri (femminile), batterie

13.10 Salto con l’asta (femminile), finale

13.15 200 metri (maschile), batterie

13.50 Salto in lungo (maschile), finale

14.00 400 ostacoli (femminile), semifinali

14.30 400 ostacoli (maschile), semifinali

14.57 3000 siepi (femminile), finale

15.20 1500 metri (maschile), finale

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri (femminile), batterie

12.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni

12.23 Tiro del giavellotto (maschile), finale

12.55 800 metri (femminile), batterie

13.55 Salto triplo (femminile), finale

14.02 200 metri (maschile), semifinali

14.24 200 metri (femminile), semifinali

14.45 800 metri (maschile), semifinali

15.10 400 metri (maschile), finale

15.24 400 metri (femminile), finale

Venerdì 19 settembre

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli

11.20 Eptathlon, salto in alto

12.30 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

13.05 5000 metri (maschile), batterie

13.30 Eptathlon, getto del peso

13.45 800 metri (femminile), semifinali

13.50 Salto triplo (maschile), finale

14.15 400 ostacoli (maschile), finale

14.27 400 ostacoli (femminile), finale

14.38 Eptathlon, 200 metri

15.06 200 metri (maschile), finale

15.22 200 metri (femminile), finale

Sabato 20 settembre

00.30 20 km di marcia (femminile)

02.00 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

02.55 Decathlon, 100 metri

02.50 20 km di marcia (maschile)

03.00 Getto del peso (femminile), qualificazioni

03.05 Decathlon, salto in lungo

04.30 Eptathlon, salto in lungo

04.45 Decathlon, getto del peso

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.05 Decathlon, salto in alto

12.35 4×400 maschile, batterie

12.54 Getto del peso (femminile), finale

13.00 4×400 femminile, batterie

13.25 4×100 maschile, batterie

13.45 4×100 femminile, batterie

14.05 Tiro del giavellotto, finale

14.11 Eptathlon, 800 metri

14.29 5000 metri (femminile), finale

14.55 Decathlon, 400 metri

15.22 800 metri (maschile), finale

Domenica 21 settembre

02.05 Decathlon, 110 ostacoli

02.55 Decathlon, lancio del disco

04.35 Decathlon, salto con l’asta

10.35 Decathlon, tiro del giavellotto

12.30 Salto in alto (femminile), finale

12.35 800 metri (femminile), finale

12.50 5000 metri (maschile), finale

13.00 Lancio del disco (maschile), finale

13.25 4×400 maschile, finale

13.40 4×400 femminile, finale

13.55 Decathlon, 1500 metri

14.10 4×100 femminile, finale

14.20 4×100 maschile, finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (canali da definire), Sky (canali da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.