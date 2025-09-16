Quando inizia la Serie A di basket 2025-2026? Le date dalla regular season ai playoff

Nuovo anno, nuova stagione, nuova Virtus Bologna che sarà squadra da battere nella Serie A 2025-2026. L’Italia, dopo gli Europei, torna a occuparsi delle vicende del proprio campionato, e lo fa con una stagione dai molti possibili risvolti tanto per le impegnate in Europa quanto per quelle che oltreconfine non ci vanno.

Resta di 16 il numero delle squadre, con il calendario che sarà asincrono, nel senso che le partite di andata non necessariamente avranno una corrispondenza esatta al ritorno (ad esempio, niente 1 casa-16 fuori, 2 fuori-17 casa: potrebbe essere 1-24, 2-22, per esempio). Le prime otto vanno alle Final Eight di Coppa Italia, dal 18 al 22 febbraio, mentre la questione retrocessione è riservata a due. Ritorni in A per Cantù e Udine, in maniere diverse, ma con il recupero di grandi tradizioni cestistiche.

La Serie A 2025-2026 prenderà il via a partire da sabato 4 e domenica 5 ottobre. Di seguito la prima giornata e le date di inizio e fine della stagione regolare. I playoff non hanno ancora una calendarizzazione, nel senso che per le loro date si attenderà di conoscere l’andamento delle italiane in Europa. Di seguito anche la nuova programmazione tv per la stagione 2025-2026.

CALENDARIO SERIE A 2025-2026 BASKET

Prima giornata

Sabato 4 ottobre

Ore 20:00 Pallacanestro Trieste-Trapani Shark

Domenica 5 ottobre

Ore 16:00 EA7 Emporio Armani Milano-Bertram Derthona Tortona

Ore 17:00 UNA Hotels Reggio Emilia-APU Old Wild West Udine

Ore 17:30 Nutribullet Treviso Basket-Germani Brescia

Ore 18:00 Dolomiti Energia Trentino-Acqua S.Bernardo Cantù

Ore 19:00 Umana Reyer Venezia-Vanoli Basket Cremona

Ore 20:00 Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese

Lunedì 6 ottobre

Ore 20:00 Virtus Olidata Bologna-Napoli Basketball

Fine della regular season: domenica 10 maggio 2026

DOVE VEDERE LA SERIE A 2025-2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv in chiaro: Cielo (8 match di stagione regolare, 1 a turno dei quarti di finale, 1 a turno delle semifinali, tutta la finale)

Diretta tv in pay: Sky Sport (2 match a giornata, 2 a turno dei quarti di finali, tutte le semifinali e tutta la finale)

Diretta streaming attraverso i canali Sky: Now (stesse partite di Sky)

Diretta streaming di tutte le partite: LBA TV (99 euro per l’abbonamento annuale o 9,99 euro al mese per 12 mesi, o 15 euro per il pacchetto mensile. Disponibili promozioni con un codice che garantisce un mese gratuito e piano annuale a 90,75 euro e piano su 12 rate mensili a 109,89 euro, con validità dal 23 settembre al 1° ottobre per l’attivazione; ci sarà poi una promozione per i tifosi più attivi dei club)