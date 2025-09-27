Quando gioca Sinner la prossima partita a Pechino? Giorno di riposo prima dei quarti: programma, avversario, tv

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo il francese Terence Atmance con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0. Il numero 2 del mondo è tornato in campo dopo il positivo esordio contro il croato Marin Cilic, ma ha avuto qualche passaggio a vuoto ed è stato a tratti un po’ tentennante sul cemento della capitale cinese. Il fuoriclasse altoatesino può così proseguire la propria avventura e tornerà in campo lunedì 29 settembre per fronteggiare l’ungherese Fabian Marozsan.

Ci sarà infatti un giorno di riposo per il 24enne, che domenica avrà modo di tirare il fiato e cimentarsi in una sessione di allenamento, in modo da limare alcuni dettagli tecnici, utili in vista delle partite contro avversari di maggiore caratura. Il prossimo rivale è reduce dai successi contro i francesi Benjamin Bonzi e Alexandre Muller: l’azzurro partirà ampiamente favorito contro il numero 57 del ranking ATP, in palio la qualificazione ai quarti di finale, dove si potrebbe incrociare l’australiano Alex de Minaur.

Il nostro portacolori sembra avere una marcia in più rispetto al magiaro, sconfitto lo scorso anno nel torneo ATP 500 di Halle nell’unico precedente disputato. L’ordine di gioco verrà stabilito domenica 28 settembre, dunque bisognerà aspettare per conoscere l’orario dell’incontro, che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Max, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LA PROSSIMA PARTITA DI SINNER A PECHINO

Lunedì 29 settembre. L’ordine di gioco verrà definito domenica 28 settembre.

DOVE VEDERE SINNER IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.