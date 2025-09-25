Quando gioca Sinner la prossima partita a Pechino? C’è il giorno di riposo! Programma, avversario, tv

Jannik Sinner ha esordito con una vittoria nel torneo ATP 500 di Pechino, regolando il veterano croato Marin Cilic con il punteggio di 6-2, 6-2. Il numero 2 del mondo è tornato in campo a diciotto giorni di distanza dall’atto conclusivo degli US Open perso contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, imponendosi da testa di serie numero 1 sul cemento della località cinese. Il fuoriclasse altoatesino può così proseguire la propria avventura e tornerà in campo sabato 27 settembre per fronteggiare il francese Terence Atmane.

Ci sarà infatti un giorno di riposo per il 23enne, che venerdì avrà modo di tirare il fiato e cimentarsi in una sessione di allenamento, in modo da limare alcuni dettagli tecnici, utili in vista delle partite contro avversari di maggiore caratura. Il prossimo rivale proviene dalle qualificazioni e all’esordio nel tabellone principale ha regolato il cinese Zhang per 6-4, 6-2: l’azzurro partirà ampiamente favorito contro il numero 68 del ranking ATP, in palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro il vincente di Marozsan-Muller.

Il nostro portacolori sembra avere una marcia in più rispetto al 23enne transalpino, sconfitto nell’ultimo preceduto disputato nella semifinale dell’ultimo Masters 1000 di Cincinnati e chiuso con il punteggio di 7-6(4), 6-2. L’ordine di gioco verrà stabilito venerdì 26 settembre, dunque bisognerà aspettare per conoscere l’avversario dell’incontro, che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Max, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LA PROSSIMA PARTITA DI SINNER A PECHINO

Sabato 27 settembre. L’ordine di gioco verrà definito venerdì 26 settembre.

DOVE VEDERE SINNER IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) dalle 09.45 alle 13.45, per gli abbonati; Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.