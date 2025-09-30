Quando gioca Sinner a Shanghai? La data dell’esordio e tempi ristretti dopo la finale a Pechino

Jannik Sinner si è qualificato per l’ultimo atto del tabellone principale dell’ATP 500 di Pechino, in programma domani, mercoledì 1° ottobre, a partire dalle ore 8.00 italiane: contemporaneamente a Shanghai, però, scatterà il torneo di categoria ATP Masters 1000 al quale è iscritto anche l’azzurro.

In quanto numero 2 del seeding, però, Sinner sarà esentato dal primo turno, e scenderà in campo direttamente nei trentaduesimi, in programma, per la parte bassa del tabellone, venerdì 3 ottobre: l’azzurro, dunque, avrà 2 giorni di tempo per riposare tra l’ultimo atto di Pechino e l’esordio a Shanghai.

Sarà possibile seguire il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale dei principali match della manifestazione, nonché tutti quelli di Sinner e degli altri italiani impegnati.

CALENDARIO SINNER ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025

Primo turno: bye.

Secondo turno: venerdì 3.

Terzo turno: domenica 5.

Ottavi di finale: martedì 7.

Quarti di finale: giovedì 9.

Semifinali: sabato 11 ottobre.

Finale: domenica 12 ottobre.

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.