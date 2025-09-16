Quando gioca l’Italia la semifinale di Billie Jean King Cup 2025? Orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia ha sconfitto la Cina nei quarti di finale della BJK Cup e si è così qualificata alle semifinali della prestigiosa competizione per Nazionali femminili di tennis. Le detentrici del trofeo hanno regolato le padrone di casa in quel di Shenzhen imponendosi nei due singolari che hanno aperto la competizione sul cemento della località cinese e torneranno così in campo venerdì 19 settembre (alle ore 11.00 italiane) per disputare una nuova sfida a dentro o fuori.

Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini hanno ruggito in maniera perentoria al primo impegno, non accusando la pressione di dover difendere il titolo e ora possono guardare al prossimo impegno con ottimismo, tenendo in considerazione anche la caratura del doppio composto da Paolini e Sara Errani. Le ragazze di Tathiana Garbin se la dovranno vedere contro la vincente del quarto di finale tra Spagna e Ucraina, in programma mercoledì 17 settembre (ore 11.00 italiane).

La formazione iberica della sempre temibile Paula Badosa oppure la compagine gialloblù di Elina Svitolina e Marta Kostyuk? Si preannuncia un impegno decisamente probante, ma l’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande e provare ad accedere all’atto conclusivo. Dall’altra parte del tabellone sono previsti i seguenti quarti di finale: Kazakhstan-USA e Giappone-Gran Bretagna, entrambi in programma giovedì 188 settembre (rispettivamente alle ore 04.00 e non prima delle ore 11.00).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della semifinale della Billie Jean King Cup con l’Italia in campo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA SEMIFINALE DI BJK CUP?

Venerdì 19 settembre, alle ore 11.00.

CHI AFFFRONTA L’ITALIA NELLA SEMIFINALE DI BJK CUP?

La vincente di Spagna-Ucraina, quarto di finale in programma mercoledì 17 settembre (ore 11.00).

PROGRAMMA SEMIFINALE BJK CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.