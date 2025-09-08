Quando gioca l’Italia ai Mondiali maschili di volley? Orari, avversarie, tv, streaming

L’Italia si presenterà ai Mondiali 2025 di volley maschile per difendere il titolo conquistato tre anni fa. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone F con Belgio, Ucraina e Algeria: gli impegni con le altre compagini europee non dovranno essere sottovalutati, mentre l’incrocio con la formazione africana sarà molto semplice. Le sfide da dentro o fuori saranno contro chi proviene dal gruppo C, in cui Francia e Argentina spiccano nei confronti della Finlandia e della modestissima Corea del Sud.

Se gli azzurri dovessero vincere il loro girone incroceranno la seconda della Pool C, in caso di secondo posto allora se la dovranno vedere con la prima classificata. Salvo clamorose sorprese, l’Italia affronterà una tra Francia e Argentina negli ottavi di finale e in caso di approdo ai quarti di finale incrocerebbe la vincente della sfida tra l’altra qualificata del proprio girone e una tra Francia e Argentina.

L’Italia esordirà domenica 14 settembre (alle ore 15.30) contro l’Algeria, con l’obiettivo di conquistare una comoda vittoria. L’asticella si alzerà per gli impegni successivi: martedì 16 settembre (ore 15.30) contro il Belgio e giovedì 18 settembre (ore 15.30) contro l’Ucraina. L’ottavo di finale si giocherà domenica 21 settembre (o alle ore 09.30 o alle ore 14.00), mentre il quarto di finale si disputerebbe mercoledì 24 settembre (o alle ore 09.30 o alle ore 14.00). Le semifinali sono previste sabato 27 settembre, mentre le finali andranno in scena domenica 28 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di tutte le partite dell’Italia ai Mondiali 2025 di volley. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire), in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI VOLLEY 2025

Domenica 14 settembre

Ore 15.30 Italia vs Algeria

Martedì 16 settembre

Ore 15.30 Italia vs Belgio

Giovedì 18 settembre

Ore 15.30 Italia vs Ucraina

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite dell’Italia sui canali della Rai (canali esatti da comunicare), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per le partite dell’Italia; tutte le partite su VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.