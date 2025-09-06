Quando gioca l’Italia agli Europei di softball 2025? Orari, programma, dove vederla in tv e streaming

Per l’Italia sarà nuova ricerca del titolo europeo in terra ceca. Dalle parti di Praga vanno in scena gli Europei di softball, in una sette giorni che determinerà se saranno le azzurre, le olandesi o, per la prima volta, un altro Paese a fregiarsi del titolo.

Debutto azzurro contro la Germania domenica 7 settembre: è l’effetto di una formula che cerca di premiare la competitività ed evitare risultati al limite dell’imbarazzante (si ricorda un 41-0 con la Turchia). Si va poi avanti con la Spagna lunedì 8, quindi si affronteranno prima la vincitrice del girone A e poi la Cechia martedì 9. Infine, mercoledì 10, la vincitrice del girone B. Poi il Super Round e, si spera, l’ultimo atto.

Gli Europei di softball 2025 si giocheranno da domenica 7 a sabato 13 settembre. Al momento non è prevista alcuna diretta tv, ma sarà possibile seguirli in diretta streaming su baseballeurope.tv, previo abbonamento di 59,99 euro per la sezione All Softball e di 29,99 per l’intera rassegna continentale (6,99 euro a singola partita).

CALENDARIO EUROPEI SOFTBALL 2025

Domenica 7 settembre

Ore 16:00 Italia-Germania (X)

Lunedì 8 settembre

Ore 13:00 Spagna-Italia (X)

Martedì 9 settembre

Ore 10:00 A1-Italia (X)

Ore 19:30 Italia-Cechia (X)

Mercoledì 10 settembre

Ore 16:30 Italia-B1 (X)

PROGRAMMA EUROPEI SOFTBALL 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv