Quando gareggia Larissa Iapichino ai Mondiali di atletica 2025: orari qualificazioni e finale, programma, tv, streaming

Larissa Iapichino sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali 2025 di atletica, che andranno in scena a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. La talentuosa toscana si presenterà in terra asiatica dopo aver vinto la finale di Diamond League e con tutte le credenziali per salire sul podio di questa rassegna. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha toccato 7.06 metri in questa stagione e può spingersi a quelle misure per battagliare con tutte le altre big.

La Campionessa d’Europa Indoor la statunitense Tara Davis-Woodhall (Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e grande favorita della vigilia), la tedesca Malaika Mihambo (due volte iridata) e l’altra americana Claire Bryant, ma attenzione anche alla svizzera Annik Kaelin, alla spagnola Fatima Diame, alla portoghese Agate de Sousa, alla britannica Jazmin Sawyers e alla nigeriana Ese Brume. L’appuntamento con le qualificazioni è per sabato 13 settembre (ore 11.30), mentre la finale si disputerà domenica 14 settembre (ore 13.40).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di Larissa Iapichino ai Mondiali 2025 di atletica. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 ad eccezione della fascia oraria 13.00-13.30 prevista su RaiSportHD per lasciare spazio al TG2, gratis e in chiaro; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO LARISSA IAPICHINO MONDIALI ATLETICA 2025

Sabato 13 settembre

11.30 Salto in lungo, qualificazioni

Domenica 14 settembre

13.40 Salto in lungo, eventuale finale

COME VEDERE LE GARE DI LARISSA IAPICHINO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 esclusa la fascia oraria 13.00-13.30, gratis e in chiaro; RaiSportHD per la fascia oraria 13.00-13.30, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.