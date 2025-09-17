Quando gareggia la 4×100 ai Mondiali di atletica 2025: orari batterie, tv, streaming

Ancora pochi giorni di attesa in vista dell’esordio della 4×100 maschile italiana ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Le batterie della staffetta veloce andranno in scena infatti sabato 20 settembre, nella penultima giornata della rassegna iridata, mentre la finale prevista domenica 21 sarà l’ultima gara dell’intera manifestazione.

L’Italia, oro olimpico sulla pista dello stadio Nazionale della capitale giapponese nel 2021 e argento mondiale a Budapest 2023, sarà chiamata ad una grande impresa per confermarsi sul podio considerando lo stato di forma di Marcell Jacobs (che ha messo in dubbio la sua presenza nella 4×100 dopo la delusione della prova individuale) ed i problemi fisici riscontrati nelle ultime settimane da Filippo Tortu e Lorenzo Patta. L’unico punto fermo sembra Fausto Desalu, mentre il resto del quartetto è ancora un rebus.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle batterie della 4×100 maschile con l’Italia ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 o Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO BATTERIE 4X100 MASCHILE AI MONDIALI DI ATLETICA

Sabato 20 settembre

13.25 Batterie 4×100 maschile – Diretta tv su Rai 2 o Rai Sport

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport o Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.