Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali di atletica 2025: orario qualificazioni, misura necessaria, tv, streaming

Giornata di vigilia per Andy Diaz in vista delle qualificazioni del salto triplo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Mercoledì 17 settembre è previsto dunque il debutto di uno dei tre azzurri medagliati olimpici di Parigi 2024, capace di conquistare quest’anno già due titoli internazionali al coperto tra Europei e Mondiali.

L’italo-cubano, terzo nell’ultima rassegna a cinque cerchi parigina, si presenterà sulla pedana dello stadio Nazionale della capitale giapponese da primatista mondiale stagionale grazie al 17.80 indoor dello scorso 21 marzo nella finale iridata di Nanchino. Un infortunio tra primavera ed estate ha poi complicato la preparazione di Diaz, che sembra aver ritrovato però una buona condizione alla luce della recente vittoria nella Finale di Diamond League a Zurigo con 17.56. Il primo obiettivo sarà comunque quello di superare il turno, in attesa di dare tutto in finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni del salto triplo con Andy Diaz ai Mondiali di Tokyo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

Mercoledì 17 settembre

12.05 Qualificazioni salto triplo maschile, con Andy Diaz – Diretta tv su Rai Sport (poi dalle 13.30 su Rai 2)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.