Quando è stata sostituita Paola Egonu contro il Brasile: due set in panchina, poi il rientro decisivo

Paola Egonu ha faticato a carburare nel primo set di Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile che è andata in scena oggi pomeriggio a Bangkok (Thailandia). L’opposto è andata in difficoltà, non riuscendo a mettere a terra il pallone e commettendo delle sbavature insolite per il suo enorme valore tecnico: l’errore sulla parallela del 12-6 è stato decisamente strano per i suoi standard, poi ha continuato a tentennare e sul 17-10 è stata sostituita da Ekaterina Antropova.

Poteva essere il consueto doppio cambio, ma poco dopo si è infortunata la palleggiatrice Alessia Orro e così la veneta è rimasta in panchina. Si pensava a un suo rientro per la seconda frazione e invece Julio Velasco ha deciso di continuare a dare credito ad Antropova. Egonu è rimasta a bordocampo a sostenere le compagne per l’intero secondo set (vinto dalle azzurre) e non ha calcato il taraflex per il sesto parziale e anche per buona parte della terza frazione.

Sul 22-22 è stata rispedita nella mischia e ha piazzato il mani-out del 24-23, ma il set-point è stato annullato da Gabi. Egonu si è prodigata in una bella parallela per annullare il set-point in favore delle sudamericane (25-25), che poi sono riusciti a imporsi nella lunga serie ai vantaggi. L’attaccante di Milano è rimasta poi in campo da titolare nel quarto set e nel tie-break, risultando impattante e tra l’altro mettendo a segno il punto che ha chiuso l’incontro.

Paola Egonu ha chiuso l’incontro con 11 punti, risultando la terza marcatrice di squadra alle spalle di Antropova (28) e della schiacciatrice Myriam Sylla (21 punti). Domani servirà tutto il suo apporto nella durissima finale contro la Turchia, dove dovrebbe dare vita a un micidiale testa a testa con Melissa Vargas.