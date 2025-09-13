Quando corre Marcell Jacobs la semifinale dei Mondiali: orario esatto 100 metri, tv, n. di corsia, avversari

Marcell Jacobs correrà la semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2025 di atletica nella giornata di domenica 14 settembre, a cui si è qualificato correndo la batteria in 10.20 (terzo poto nella propria serie). L’appuntamento è alle ore 13.45 italiane (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi), quando si presenterà ai blocchi di partenza per prendere parte alla prima delle tre semifinali. Il velocista lombardo, che sta cercando di salire di condizione, cercherà una difficile qualificazione alla finale prevista alle ore 15.20.

Passeranno il turno i primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio. Il nostro portacolori avrà la capacità per farsi strada sulla pista di Tokyo dove quattro anni fa si laureò Campione Olimpico? Riuscirà a inventarsi una magia degna del suo enorme talento e ad approdare all’atto conclusivo per le medaglie? Dovrà vedersela con rivali di rango e la missione sarà complessa nella domenica che incoronerà l’uomo più veloce del Pianeta.

Il nostro portacolori, che correrà in corsia 2, incrocerà lo statunitense Noah Lyles (Campione Olimpico e detentore del titolo, 9.90 in stagione e 9.79 di personale), il giamaicano Ackeem Blake (9.88), il sudafricano Akani Simbine (9.90). Poteva andare peggio, attenzione anche al nigeriano Kayinsola Ajayi (9.88), il britannico Jeremiah Azu (9.97), il canadese Eliezer Adjibi (10.02) e l’olandese Elvis Afrifa (10.09).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2025 di atletica con Marcell Jacobs presente. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIFINALE AI MONDIALI

Domenica 14 settembre

Ore 13.45 100 metri, prima batteria – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AI MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

IN CHE CORSIA CORRE MARCELL JACOBS IN SEMIFINALE

Corsia 2.

STARTLIST SEMIFINALE MARCELL JACOBS AI MONDIALI

Corsia 2: Marcell Jacobs (Italia: 9.80 di personale, 10.20 di stagionale)

Corsia 3: Eliezer Adjbi (Canada: 10.02, 10.02)

Corsia 4: Ackeem Blake (Giamaica: 9.88, 9.88)

Corsia 5: Noah Lyles (USA: 9.79, 9.90)

Corsia 6: Akani Simbine (Sudafrica: 9.82, 9.90)

Corsia 7: Kayinsola Ajayi (Nigeria: 9.88, 9.88)

Corsia 8: Jeremiah Azu (Gran Bretagna: 9.97, 9.97)

Corsia 9: Elvis Afrifa (Paesi Bassi: 10.09, 10.09)