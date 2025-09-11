Quando corre Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica 2025: orari 100 metri, programma, tv, streaming

Marcell Jacobs sarà uno degli italiani più attesi ai Mondiali 2025 di atletica, che andranno in scena a Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre. Il velocista lombardo tornerà nella capitale nipponica, dove quattro anni fa si laureò Campione Olimpico dei 100 metri, scrivendo una delle pagine più leggendarie della storia dello sport tricolore. L’azzurro si presenterà però all’appuntamento con tante incognite, visto che quest’anno non ha praticamente mai gareggiato a causa di una serie di problemi fisici.

Il nostro portacolori si è cimentato in un paio di uscite indoor e all’aperto ha corso soltanto a Turku, fermandosi poi per infortunio e sparendo dai radar agonistici per tutta l’estate. Marcell Jacobs si è allenato in Cina e spera di poter essere protagonista in qualche modo in questa rassegna iridata, dove la concorrenza sarà davvero spietata e dove sarà estremamente complesso approdare in finale: il ribattezzato Messia dell’atletica riuscirà a inventarsi una magia?

L’appuntamento è per sabato 13 settembre (ore 13.35) con le batterie, mentre domenica 14 settembre sarà servito il piatto grosso: l’eventuale semifinale alle ore 13.43 e la finale alle ore 15.20. Il titolo dei 100 metri verrà dunque assegnato nella seconda giornata della competizione più importante di questa stagione post-olimpica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di Marcell Jacobs ai Mondiali 2025 di atletica. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MARCELL JACOBS MONDIALI ATLETICA 2025

Sabato 13 settembre

Ore 13.35 100 metri, batterie

Domenica 14 settembre

Ore 13.43 100 metri, eventuale semifinale

Ore 15.20 100 metri, eventuale finale

Sabato 20 settembre

Ore 13.25 4×100, batterie

Domenica 21 settembre

Ore 14.20 4×100, eventuale finale

COME VEDERE LE GARE DI MARCELL JACOBS IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.