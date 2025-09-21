Ciclismo
Quando corre Lorenzo Finn ai Mondiali di ciclismo 2025? Orari cronometro e gara in linea, programma, tv
Le prove a cronometro riservate alla categoria élite, maschile e femminile, segnano il via ufficiale dei Campionati Mondiali di ciclismo 2025, manifestazione che si svolgerà a Kigali, in Ruanda, da oggi a domenica 28 settembre. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con un contingente numericamente nutrito e ambizioni di podio. Una delle carte più accreditate è senza dubbio Lorenzo Marc Finn.
Il corridore genovese, classe 2006, affronterà infatti un doppio impegno con la partecipazione alla prova a cronometro e alla gara su strada riservate alla categoria under 23. Doveroso sottolineare che il portacolori italiano si presenta al via della corsa in linea da campione in carica della categoria juniores dopo il titolo vinto lo scorso anno a Zurigo.
Lorenzo Finn inizierà la sua rassegna iridata con la sfida contro il tempo lunedì 22 settembre con partenza prevista alle 13:35. L’azzurro tornerà in pista quattro giorni più tardi, venerdì 26 settembre, per guidare la sua formazione nella prova in linea che prenderà il via alle ore 12:00.
La Rai assicurerà la diretta delle gare della rassegna iridata con il massiccio impegno di RaiSport+HD e la trasmissione su Rai 2 per le prove in linea della categoria élite. In streaming sarà possibile seguire la manifestazione su RaiPlay, Eurosport, Discovery Plus e Dazn. OA Sport vi offrirà la diretta testuale delle diverse gare.
CALENDARIO LORENZO FINN-MONDIALI CICLISMO 2025
Lunedì 22 settembre
Cronometro individuale uomini Under 23
Orario di partenza: 13:35
Orario d’arrivo: 16:30 circa
Venerdì 26 settembre
Prova in linea uomini Under 23
Orario di partenza: 12:00
Orario d’arrivo: 16:25 circa
PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: canali Rai
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport1, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport