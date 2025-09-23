Quando ai gioca Sinner-Cilic a Pechino? Le due ipotesi e dove vederlo in tv

Il cammino di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino inizierà contro il croato Marin Cilic: questo l’esito del sorteggio andato in scena nel corso della mattinata italiana: l’azzurro ed il balcanico si sfideranno giovedì 25 o venerdì 26 settembre, date in cui si disputerà il primo turno.

Si tratterà del secondo incrocio tra i due: l’unico precedente risale ai quarti di finale delle Davis Cup Finals del 2021, quando Sinner si impose in rimonta con lo score di 3-6 7-6 (4) 6-3. L’ordine di gioco di giovedì 25 settembre verrà rilasciato nella tarda mattinata italiana di domani.

La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il croato Marin Cilic sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO SINNER-CILIC

Giovedì 25 o venerdì 26 settembre

Ordine di gioco da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Marin Cilic (Croazia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

PROGRAMMA SINNER-CILIC: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.