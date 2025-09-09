Qinwen Zheng dà forfait per la BJK Cup 2025: cambia tutto per l’Italia

Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 16 al 21 settembre, sui campi della Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen in Cina, andranno in scena gli incontri delle Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2025. Ci sarà la Nazionale italiana capitanata da Tathiana Garbin, che per l’occasione potrà contare su Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani.

Le azzurre, campionesse in carica in virtù del successo centrato a Malaga lo scorso novembre, faranno il proprio esordio il 16 settembre alle 17.00 ora di Shenzhen (le 11.00 del mattino in Italia) contro le padrone di casa della Cina. In caso di successo, la compagine tricolore giocherà il 19 settembre, sempre alle 11.00, contro Spagna o Ucraina. La finale invece è prevista il 21, sempre alla stessa ora.

Si ricorda che ogni formazione potrà sostituire un massimo di quattro giocatrici – precedentemente convocate – fino alle 11.00 (ora locale dell’evento) del giorno precedente l’inizio della competizione. A questo proposito, è arrivata una novità importante per la squadra di casa.

La n.9 del mondo, Qinwen Zheng, reduce da un’operazione al gomito che l’ha costretta a saltare diversi appuntamenti importanti nelle ultime settimane tra cui gli US Open, non risponderà presente. Al suo posto ci sarà la n.139 del ranking, Xiyu Wang. Una defezione pesante che va a cambiare chiaramente gli equilibri nel roster cinese, che avrà tra le sue fila Yue Yuan, Shuai Zhang e Xinyu Jiang. Da sottolineare anche le assenze nella squadra americana di Madison Keys (n.6 del mondo), sostituita da McCartney Kessler (n.39 WTA), della giapponese Naomi Osaka (n.14 del mondo), con Nao Hibino (n.202 del ranking) a prendere il suo posto, e della britannica Emma Raducanu (n.34 WTA), sostituita da Francesca Jones (n.85 del mondo).