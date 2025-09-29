Puppo spiega: “Ci sono dei dettagli che Sinner non ha fatto suoi e non gli vengono naturali”

Dario Puppo si è soffermato sulla vittoria di Jannik Sinner contro il francese Terence Atmane al secondo turno del torneo ATP 500 di Pechino: “Sinner è stato costretto al terzo set da Atmane, che si è confermato la sorpresa del 2025. Alcaraz ha avuto delle difficoltà, ma sembra avere digerito la situazione alla caviglia sinistra. In questo momento Sinner pensa a quello che deve fare, ci sono dei dettagli che non ha fatto suoi e non gli vengono naturali“.

Il telecronista di Eurosport si è soffermato sulle novità al servizio apportate dal numero 2 del mondo: “Con il servizio è andato un po’ in confusione nel secondo set, credo che debba lavorare sul fatto di essere meno leggibile con il servizio sulla prima, mentre sulla seconda ha acquisito un certo livello. Nel secondo set aveva uno 0 su 6 con la prima: un dato molto strano per Sinner e lì Atmane ha incominciato a leggere il servizio molto meglio. Ha subito due break di fila a zero, che è una cosa molto strana“.

Un ulteriore passaggio sul successo ottenuto contro il transalpino e poi una proiezione verso il quarto di finale, da disputare lunedì 29 settembre contro l’ungherese Fabian Marozsan sul cemento della capitale cinese: “Sinner tiene da parte un paio di marce in più. Atmane è diventato matto per fare quel secondo set, poi viene fuori il conto. Marozsan ha affrontato Sinner lo scorso anno ad Halle ed è finita in tre set, questa volta credo che finirà in due con un set lottato“.