Puppo: “Musetti competitivo sul cemento come sull’erba. Errore clamoroso di Federer”

Dario Puppo ha analizzato la sconfitta di Lorenzo Musetti nella finale del torneo ATP 250 di Chengdu durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Tabilo ha giocato meglio i punti importanti. Lasciamo perdere la classifica e la stagione, io non ho visto molti che giocano il rovescio sul cemento come Musetti, quando la palla sale fa movimenti diversi. Per come Musetti sta giocando il diritto, la prestazione di Musetti in semifinale è stata catalogata da Tennis Inside come la migliore in stagione per quel colpo”.

Il telecronista di Eurosport si è soffermato su un altro aspetto tecnico del gioco del toscano: “Il rovescio lo tira più secco, se gli avversari gli offrono il tempo non ne escono fuori. Tabilo è stato bravo, ha trovato una grande settimana. Io ho visto un gioco sul cemento che non porta a essere tanto lontano da quello sull’erba, sulla terra ha qualcosa in più. Sono molto fiducioso per la prossima stagione di Musetti, non vince finali da tre anni, ma ha detto la cosa giusta, prima o poi arriverà“.

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Roger Federer sulle superfici: “Federer ha detto che ai suoi tempi tutti avevano delle lacune e che invece ora la risposta gli sembra più facile. Federer ha fatto un errore clamoroso. Quando mai Sinner si trova costretto a fare il matto a recuperare a destra e a sinistra con avversari che non siano Alcaraz? Ha fatto un discorso che evidenzia una cosa che a lui dà fastidio: adesso gli stessi giocatori fanno finale a Roland Garros, Wimbledon, US Open, loro non l’avevano fatto. Vorrebbe che ci fosse più range tra le superfici“.

Nel weekend si è giocato la Laver Cup, evento a cui Sinner non ha mai preso parte: “Sinner non gioca la Laver Cup? Ho già spiegato perché“. E ha poi aggiunto: “In Europa non ci sono tantissime strutture dove puoi richiamare tanto pubblico e incassare in maniera importante, si parla di farla in futuro in una sede dello Slam“. Sul trionfo dell’Italia in BJK Cup: “Una delle settimane migliori di Paolini“.