Puppo estasiato: “Non so se si sia mai visto un livello come quello di Sinner. Musetti avrebbe più chance a Parigi”

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale degli US Open 2025 e si preparano per un derby che ci regalerà grandissime emozioni. I due azzurri hanno dominato i rispettivi rivali nei match di ottavi di finale. Il toscano ha lasciato 4 game allo spagnolo Munar, mentre l’altoatesino ha fatto addirittura meglio, cedendone appena 3 a Bublik. Davvero due prove scintillanti che hanno monopolizzato l’attenzione dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, conduttore della trasmissione, inizia ovviamente dal netto successo del nativo di San Candido: “Jannik ha vinto un match clamoroso. Bublik ha commesso 13 doppi falli, sì, ma non perché era in una serataccia. Tutto era dovuto alla pressione che Sinner gli metteva in battuta. Tra le altre cose il nostro portacolori ha vinto 3 match di fila contro 3 avversari contro i quali aveva perso l’ultimo precedente: Popyrin, Shapovalov e appunto Bublik”.

L’analisi prosegue sulla sfida chiusa con un triplice 6-1 da Sinner: “La mia sensazione, tra secondo e terzo set, era che anche il regista volesse sottolineare con le inquadrature quanto poco tempo durasse il match. Invece io ero estasiato, incantato. Quando vedi giocare a quella velocità un tennista, senza mai alzare il piede dall’acceleratore… Una partita rapida come non si vedeva da tempo. Gli scambi, prima di questa era, erano più lunghi. Ora è incredibile quanto si vada in velocità. Forse non ci rendiamo conto di quello che sta facendo Jannik, forse non si è quasi mai visto un livello simile. Io non me l’aspettavo una vittoria così netta, sono rimasto a bocca aperta. Prima del match avevo detto che poteva chiuderla in 3 set, ma pensavo che Bublik reggesse di più l’urto e fosse più incisivo sul suo servizio. Il kazako aveva detto che doveva essere perfetto perchè dall’altra parte della rete ci sarebbe stato un giocatore creato dall’intelligenza artificiale. L’IA – sorride – non è così forte”.

Da Jannik Sinner, passiamo a Lorenzo Musetti, a sua volta straordinario nella sfida di ieri contro Munar, chiusa nettamente in 6-3 6-0 6-1: “Lo spagnolo non stava bene e si vedeva. La stampa del suo Paese parlava di influenza e problemi respiratori, ma tutto ciò non toglie nulla di quanto ha fatto Musetti. Ieri si è visto un dritto straordinario e un livello eccezionale”.

Nei quarti di finale, come detto, arriverà il derby italiano tra Sinner e Musetti. “Quante chance do al toscano? Non molte. Il match penso sarebbe più combattuto se si giocasse al Roland Garros. Il gap c’è e si vede anche a livello di superficie. Musetti però non è un giocatore convenzionale, è in fiducia e in condizione”.

Negli altri match, invece, si segnala il successo di Felix Auger-Aliassime contro Andrey Rublev (7-5 6-3 6-4): “Attenzione al canadese! Se serve così è ancor più pericoloso. Ovviamente non lo vedo vittorioso contro Sinner, ma è davvero in un’ottima versione di sé. Ricordiamo che a 18 anni era già in pianta stabile nel circuito. Ok, perdeva le finali, ma è uno che se sta bene dà del filo da torcere a tutti, Alcaraz compreso”.

A proposito dello spagnolo: “Contro Arthur Rinderknech non ha dominato come ha fatto Jannik con Bublik. Ad ogni modo Carlos mi è piaciuto tantissimo per un aspetto particolare, ovvero non ha mai mancato nessun momento importante del suo torneo”.

Ultima battuta su alcune statistiche importanti: “Jannik Sinner è ancora in corsa per vincere il quarto torneo del Grande Slam consecutivo sul cemento. Il record, di 5, rimane di Roger Federer. L’altoatesino ha anche raggiunto quota 25 successi consecutivi su questa superficie, con King Roger che rimane lassù a quota 40. A livello italiano, invece, siamo alla storia. Gli azzurri hanno centrato il successo numero 62 nei Major. Non più tardi del 2018 o 2019, quindi prima di Sinner, si raggiungeva quota 30″.

