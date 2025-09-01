Puppo analizza: “Sinner può salire di livello, con Bublik sarà complicata. Djokovic è un volpone…”

Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è pronunciato in merito ai temi d’attualità del tennis, nell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione gli US Open 2025 e la prestazione di Jannik Sinner che, soffrendo più del previsto, l’ha spuntata contro un sorprendente Denis Shapovalov in quattro set.

“Partita tosta da cui è uscito bene Sinner. Shapovalov l’abbiamo rivisto in una versione decisamente brillante, impressionante come veniva sottolineato in telecronaca su Supertennis col rovescio. Non siamo abituati a vederlo così bene in risposta e nella prima parte del match ha servito bene, ma Sinner nel momento chiave ha ribaltato il match. È un match che può dare una spinta in vista di un altro confronto che può essere difficile. È stato Shapovalov a metterlo in difficoltà, parlando di un avversario quasi sconosciuto, visto che l’ultimo incrocio c’era stato quattro anni fa (quasi 5, ndr)“, ha dichiarato Puppo.

“Penso che i margini di Sinner siano importanti, vista la serie di game che ha dato a Shapovalov da quella situazione critica del terzo set. Io guardo le cose in maniera reale e positiva. Se Sinner non gioca tanto bene e vince, ci sono validi motivi per cui pensare che possa alzare il livello. Sono dell’idea che una partita del genere serva a Jannik, come abbiamo già visto in passato“, ha sottolineato il giornalista/telecronista di Eurosport.

Parlando del prossimo avversario, ovvero Alexander Bublik: “È un giocatore che negli ultimi mesi è un altro e vuole fare strada. Non ha ancora perso un servizio e quindi potrebbe essere un’altra partita complicata. Vedremo quanto Jannik saprà alzare lo standard. Io ritengo che contro lo Shapovalov di ieri avrebbero perso in tanti e forse anche Alcaraz avrebbe faticato“.

Alcune battute poi su Lorenzo Musetti: “Io ero convinto che il doppio fatto con Sonego a Cincinnati sarebbe servito anche in termini di fiducia. Lorenzo è tra quelli che sta meglio fisicamente, al netto di Alcaraz che non si sa se abbia o meno un problema al ginocchio. Il sogno sarebbe quello di avere un derby nei quarti tra Musetti e Sinner, vedremo“.

In conclusione su Novak Djokovic: “Nole l’ha già fatto in carriera e sa come crescere di livello. È un volpone e, se non dovesse avere problemi fisici, ha la possibilità di salire di colpi col servizio, cosa che non vedo possibile così per Sinner e neanche per Alcaraz”.

CLICCA QUI SUL VIDEO ULTIMATA PUNTATA DI TENNISMANIA SUL CANALE YOUTUBE DI OA SPORT