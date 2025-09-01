Piove sul bagnato in Ferrari: Hamilton penalizzato di 5 posizioni in griglia a Monza. Perché il britannico è stato sanzionato

Piove sul bagnato per la Ferrari e Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari, finito contro le barriere nell’ultimo GP d’Olanda per un errore nella percorrenza di curva-3 (sopraelevata), dovrà fare i conti anche con una sanzione in vista del prossimo week end a Monza, 16° appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Il Re Nero, infatti, è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza, da scontare nel GP d’Italia, perché, come viene sottolineato nel comunicato della FIA, “ha infranto il regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia pre partenza“. Questa la presa di posizione dei commissari, che gli hanno inflitto anche due punti sulla patente.

Cosa è successo a Zandvoort? Lewis è finito sotto investigazione per due episodi a precedere il semaforo verde della gara olandese: il primo alle 14.23, quando non ha ridotto la velocità in regime di doppia bandiera gialla; il secondo, dopo le 14.25, per essere entrato in corsia box troppo velocemente. Gli Stewards hanno tenuto conto anche del tentativo di rallentare di Hamilton, altrimenti la penalizzazione sarebbe stata anche più severa.

Vero è che la penalità in questione, come da regolamento, sarà da scontare nel Tempio della velocità. Di seguito il comunicato della FIA:

COMUNICATO FIA

“Data la natura del tracciato, il Direttore di Gara aveva informato tutti i partecipanti che l’ultima curva prima della pit lane avrebbe esposto due bandiere gialle. Questo per garantire la sicurezza di chi si trovava in griglia e in pit lane. Il regolamento prevede che qualsiasi pilota che attraversi un settore di controllo con due bandiere gialle debba ridurre significativamente la velocità. Abbiamo esaminato la telemetria disponibile nel sistema FIA. Abbiamo anche chiesto al team di fornirci i suoi dati di telemetria. Tutto ciò ha richiesto del tempo e di conseguenza la decisione è stata ritardata. Inoltre, l’Articolo 44.1 impone a tutti i piloti che percorrono più di un giro di ricognizione di percorrere la strada di ingresso ai box a velocità notevolmente ridotta. I dati hanno mostrato che il pilota (Lewis Hamilton, ndr.) era entrato nel settore con due bandiere gialle a circa 20 km/h in meno rispetto alla sua velocità nello stesso punto delle sessioni di prove libere, aveva ridotto l’acceleratore nell’ordine del 10-20% e aveva alzato e frenato 70 metri prima all’ingresso in pit lane. Non abbiamo ritenuto che una riduzione di velocità di 20 km/h in un settore con doppia bandiera gialla costituisse una riduzione di velocità significativa. Inoltre, non abbiamo ritenuto che la velocità con cui il pilota è entrato nella corsia di accesso ai box fosse notevolmente ridotta. Le linee guida sulle penalità per tale infrazione normalmente comporterebbero una penalità di 10 posizioni in griglia alla gara successiva. Tuttavia, dato che il pilota aveva tentato di ridurre la velocità e di frenare prima, abbiamo considerato questo fatto come circostanza attenuante e gli abbiamo imposto una penalità di 5 posizioni in griglia“.