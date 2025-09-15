Pietro Arese eliminato sui 1500. Riva non viene ripescato ai Mondiali dopo un contatto

Non c’è gloria per l’Italia nelle semifinali dei 1500 metri ai Mondiali 2025 di atletica. Pietro Arese ha provato a farsi vedere nelle posizioni di testa all’inizio della penultima tornata, ma al successivo cambio di ritmo non è riuscito a tenere botta, le energie erano al lumicino e sul rettilineo conclusivo si è spento totalmente, terminando al dodicesimo ed ultimo posto con il tempo di 3:36.83. L’olandese Niels Laros ha primeggiato in 3:35.50, regolando i britannici Josh Kerr (3:35.53) e Jake Wightman (3:35.56) ed il keniano Timothy Cheruiyot (3:35.61).

Federico Riva ha invece subito un contatto da dietro nella prima fase di gara, quando si trovava nella pancia del gruppo: il canadese Foster Malleck è stato un po’ maldestro da dietro, ha toccato lo statunitense Jonah Koech e poi ha preso la spalla dell’azzurro, che è caduto a terra. L’azzurro ha terminato la prova al dodicesimo posto (4:14.31), ha sperato in un ripescaggio a causa del danneggiamento subito ma purtroppo non sono arrivate liete notizie.

Il keniano Reynold Cheruiyot ha avuto la meglio in 3:36.64, precedendo lo statunitense Cole Hocker (3:36.67), lo spagnolo Adrian Ben (3:36.78) ed il portoghese Isaac Nader (3.36.86).