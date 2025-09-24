Percorso Mondiali ciclismo femminile 2025: il tracciato ai raggi X della gara. Quasi 4000 metri di dislivello

Non sarà (ovviamente) duro come quello della prova in linea maschile, ma il percorso dei Mondiali di ciclismo al femminile in Ruanda è sicuramente uno dei più difficoltosi mai affrontati negli ultimi anni in una manifestazione iridata. Andiamo a scoprire nel dettaglio come sarà la prova di sabato.

PERCORSO MONDIALI CICLISMO FEMMINILE 2025

164,6 chilometri da percorrere, ovviamente con il Kigali Convention Center protagonista per partenza ed arrivo, addirittura 3676 metri di dislivello. Saranno undici tornate del circuito locale, ormai protagonista di tutte le prove. Due gli strappi da affrontare: Côte de Kigali Golf (800 metri all’8,1%, con punte massime al 14%) e Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato) che avrà lo scollinamento a poco più di un chilometro dal traguardo.