Perché Sinner giocherà un turno in più di Alcaraz al Six Kings Slam 2025: tabellone da sei giocatori

Dal 15 al 18 ottobre si giocherà a Riad, in Arabia Saudita, l’edizione 2025 del Six Kings Slam di tennis, ricco torneo d’esibizione che prevede la partecipazione di sei tennisti, dei quali due ammessi direttamente in semifinale, scelti in base al numero di Slam vinti in carriera.

Per questo motivo nell’edizione 2025 i contendenti che saranno esentati dal primo turno sono il serbo Novak Djokovic, con 24 Slam all’attivo, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, con 6 titoli conquistati. Dovranno iniziare dai quarti, invece, Jannik Sinner, che ha vinto 4 Slam, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, senza trofei in bacheca.

Nei quarti di finale gli accoppiamenti metteranno di fronte Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas da una parte ed Alexander Zverev e Taylor Fritz dall’altra, con Djokovic che attende in semifinale il vincente della prima sfida ed Alcaraz che affronterà chi la spunterà nella seconda.

TABELLONE SIX KINGS SLAM 2025

Carlos Alcaraz (Spagna) bye

Alexander Zverev (Germania) – Taylor Fritz (Stati Uniti)

Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Novak Djokovic (Serbia) bye