Perché Marcell Jacobs non farà i preliminari dei 100 metri ai Mondiali: quando debutta e a che ora

Marcell Jacobs farà il proprio esordio ai Mondiali 2025 di atletica nella giornata di sabato 13 settembre, quando alle ore 13.35 italiane andranno in scena le batterie dei 100 metri. Il velocista lombardo tornerà sul rettilineo di Tokyo, dove quattro anni fa si laureò Campione Olimpico nella gara regina con il sontuoso record europeo di 9.80 e scrisse una pagina indelebile dello sport tricolore, di cui forse comprenderemo appieno la grandezza soltanto tra qualche anno.

L’azzurro, che in stagione ha gareggiato soltanto in un paio di occasioni a causa di vari problemi fisici, non conosce ancora quali saranno i suoi avversari, in quale corsia correrà e l’orario esatto della sua serie. Occorrerà aspettare la notte italiana per avere tutte queste informazioni, ma per quale motivo? Ai Mondiali è previsto un turno preliminare per i 100 metri maschili: si tratta di una sessione in cui partecipano atleti di Paesi poco rappresentati a livello internazionale e così World Atletics utilizza la specialità più iconica e più praticata per concedere un posto nella rassegna iridata.

Marcell Jacobs e tutti i big sono chiaramente esentati dal preliminare, che si disputerà alle ore 04.10 italiane di questa notte. I primi due classificati delle tre serie e i due migliori tempi accederanno alle batterie previste all’ora di pranzo italiana. Si tratta di una vera e propria lezione di geografia, con tante Nazioni che hanno raramente una ribalta in campo sportivo. Ci sono però degli intrusi di lusso guardando i tempi personali: Christopher Borzor da Haiti (10.13) Kuron Griffith dalle Barbados (10.18), Saiff Al Rammahi dall’Iraq (10.22), Alieu Joof dal Gambia (10.29), Olivier Mwimba dalla Repubblica Democratica del Congo (10.28).

CALENDARIO MARCELL JACOBS MONDIALI ATLETICA 2025

Sabato 13 settembre

Ore 13.35 100 metri, batterie

Domenica 14 settembre

Ore 13.43 100 metri, eventuale semifinale

Ore 15.20 100 metri, eventuale finale

Sabato 20 settembre

Ore 13.25 4×100, batterie

Domenica 21 settembre

Ore 14.20 4×100, eventuale finale