Perché Jonas Vingegaard ha guadagnato 4” di abbuono alla Vuelta? Avversari sorpresi, come cambia la classifica

Jonas Vingegaard ha stupito tutti e si è prodigato per conquistare quattro secondi di abbuono nel corso della diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna. Il fuoriclasse danese ha infatti sprintato al traguardo volante di Salamanca, transitando in seconda posizione e meritandosi appunto il prezioso riconoscimento cronometrico.

In quel momento, quando mancavano 59 chilometri al traguardo di Guijuelo, era in fuga il ceco Jakub Otruba. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha operato un cambio di ritmo insieme al compagno di squadra Matteo Jorgenson e ha sorpreso gli altri big di classifica. Il due volte vincitore del Tour de France ha rafforzato la maglia rossa di leader della graduatoria generale.

Al momento vanta 44” sul portoghese Joao Almeida, 2’43” sul britannico Tom Pidcock, 3’22” sull’australiano Jai Hindley, 4’23” sul nostro Giulio Pellizzari, 5’21” sullo statunitense Matthew Riccitello e 5’24” sull’austriaco Felix Gall. Tutto si deciderà nella ventesima tappa, dove è previsto il micidiale arrivo in salita sulla Bola del Mundo.

Almeida riuscirà ad andare all’attacco e a mettere in difficoltà Vingegaard, oppure lo scandinavo respingerà l’assalto e conquisterà il Grande Giro in terra iberica? I corridori dovranno cimentarsi con 12,4 km all’8,6% di pendenza media e gli ultimi 3100 metri al 12,2%.