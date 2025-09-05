Perché Italia-Slovenia degli Europei di basket non sarà in chiaro sulle reti Rai generaliste? I giochi di palinsesto e il canale

L’Italia affronterà la Slovenia negli ottavi di finale degli Europei 2025 di basket: l’appuntamento è per domenica 7 settembre alle ore 17.30 in quel di Riga (Lettonia), dove la nostra Nazionale è giunta dopo aver conseguito il secondo posto nel girone disputato a Limassol (Cipro). Gli azzurri saranno chiamati a una durissima partita contro la formazione balcanica del fuoriclasse Luka Doncic, con la consapevolezza che servirà una partita impeccabile per proseguire la propria avventura nella rassegna continentale.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno beneficiato della diretta televisiva su Rai 2 per i cinque incontri del proprio raggruppamento (quello perso all’esordio contro la Grecia e quelli vinti contro Georgia, Bosnia Erzegovina, Spagna e Cipro), ma per la sfida da dentro o fuori non godranno della ribalta su una rete generalista del network pubblico. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, perché le tre reti ammiraglie sono occupate da altri eventi e si è deciso di non stravolgere i palinsesti.

Su Rai 1 ci sarà spazio per il 65mo anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con l’affascinante spettacolo delle Frecce Tricolori nella loro base di Rivolto. Su Rai 2 verrà trasmessa la Regata Storica di Venezia, manifestazione particolarmente sentita e che da sempre gode di grande copertura. Su Rai 3, invece, ci sarà una finestra dedicata al Palio di Asti. Ecco così che Italia-Slovenia, ottavo di finale degli Europei di basket, potrà essere seguito su RaiSportHD, oltre che in diretta streaming su Rai Play e DAZN.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA, OTTAVI EUROPEI BASKET

Domenica 7 settembre

Ore 17.30 Italia vs Slovenia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.