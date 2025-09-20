Perché Antonella Palmisano si è ritirata nella 20 km dei Mondiali? Cos’è successo alla marciatrice

Antonella Palmisano non ha portato a termine la 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica: la fuoriclasse pugliese è tornata sulle strade di Tokyo a sette giorni di distanza dalla 35 km, dove aveva conquistato la medaglia d’argento, ma è apparsa visibilmente affaticata e ha deciso di alzare bandiera bianca. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha pagato a caro prezzo il severo ritmo imposto dalla peruviana Kimberly Garcia Leon nelle battute iniziali e nei pressi del nono chilometro si è staccata dal gruppetto delle migliori.

L’azzurra ha stretto i due per qualche minuto, ha accusato un ritardo di una ventina di secondi dal drappello di sette unità che conduceva la gara e, poco dopo il transito all’undicesimo chilometri, si è ritirata. La 34enne non è riuscita a salire nuovamente sul podio iridato in questa specialità (due anni fa si mise al collo il bronzo a Budapest), ma archivia la trasferta nella capitale giapponese in maniera positiva considerando il risultato conseguito sulla distanza più lunga.

Antonella Palmisano ha spiegato le ragioni dietro al suo ritiro nel corso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai: “Dal punto di vista muscolare sapevo di pagarla, ma dopo le Olimpiadi ho imparato a non sminuirmi. La mia cara amica Federica mi ha detto che non devo sminuirmi, sono otto anni che sono qui e vinco medaglie. Muscolarmente sono diversa da Perez, ho avvertito un senso di stanchezza muscolare alle gambe, ma non è una giustificazione. Oggi era un’ulteriore sfida ed è andata così“.