Pegula: “Non affronto Paolini da un po’. È una delle migliori al mondo in questo momento”

Tra circa un’ora gli Stati Uniti affronteranno l’Italia nella finale della Billie Jean King Cup 2025. Le statunitensi proveranno a fermare la corsa delle azzurre, vincitrici della scorsa edizione e reduci da due finali consecutive. La formazione americana trova la sua leader naturale in Jessica Pegula. L’americana ha commentato la vittoriosa semifinale contro la Gran Bretagna e si è soffermata sulle prospettive per la finale, confronto in cui dovrà affrontare l’impegnativo incontro con Jasmine Paolini.

Sull’importanza di vincere la semifinale in due incontri: “Ricordo che ero già a letto mentre si giocava la sfida tra Italia e Ucraina. Pensavo di non volermi trovare in quella posizione il giorno dopo (sorride). Una volta che Emma ha ottenuto la prima vittoria, la pressione si è allentata, ma allo stesso tempo si vuole avere la responsabilità di chiudere la sfida e non lasciarla andare al doppio, anche se, se fosse successo, ho molta fiducia nella nostra squadra e nelle nostre doppiette. Ma sì, le cose sono più facili in questo modo“.

Il confronto con l’Italia di Paolini… con cui è in vantaggio 5-0 negli scontri diretti: “L’Italia è un’avversaria molto tosta. Sta difendendo il titolo. L’abbiamo vista lottare per tutta la settimana; sta giocando al massimo. In ogni partita, ho visto Paolini rimontare e competere in modo incredibile. Non sarà facile, ma è per questo che giochiamo: dobbiamo competere contro le migliori. Sarà divertente. Non gioco contro Jasmine da un po’, e sicuramente non l’ho affrontata tra le prime 10. Sarà interessante perché non la affrontiamo da un po’. Conosco il suo tennis, anche se non credo che sia la stessa giocatrice contro cui ho giocato l’ultima volta. In questo formato, in queste partite, non si può sottovalutare nessuno. È una delle migliori giocatrici al mondo in questo momento“.

Sull’entusiasmo che il pubblico di Shenzen sta riservando alla competizione: “Penso che il numero di tifosi sia fantastico. È sempre bello vederlo. Stiamo vedendo un pubblico davvero numeroso, anche quando abbiamo giocato la nostra prima partita alle 10 del mattino, sono rimasto sorpreso dal numero di tifosi. La gente qui ama vedere cose nuove e divertenti. Sono sempre molto entusiasti e vogliono saperne di più. Ho scoperto di avere anche molti tifosi cinesi; ho ricevuto molti regali e mi hanno persino dato un soprannome in cinese. I tifosi qui sono super creativi. È fantastico poter vivere il nostro sport in una cultura completamente diversa e poter vivere il processo di crescita in un posto dove tante giovani ragazze ci guardano“.

Sulla capacità di mantenere la calma nei momenti difficili: “Penso di essere una persona calma, in generale. È la mia personalità. A volte ho persino bisogno di più energia per motivarmi. Oggi ho sentito il bisogno di farlo, di trovare quell’energia da qualche parte per giocare meglio, perché sentivo di non essere al livello giusto. Mia madre è sempre stata molto calma, forse l’ho preso da lei, anche se credo sia una questione di personalità“.