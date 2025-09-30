Paula Badosa dà appuntamento a tutti al 2026: l’annuncio della tennista spagnola sui social

Un nuovo capitolo del rapporto complicato tra Paula Badosa e il proprio fisico. La giocatrice spagnola è stata costretta al ritiro durante il match di terzo turno contro la ceca Karolina Muchova. Una criticità che ha avuto delle ripercussioni importanti anche sul piano emotivo su Badosa, uscita dal campo scossa e in lacrime.

L’iberica, però, non intende gettare la spugna e, attraverso un lungo post su Instagram, ha voluto condividere le sue sensazioni: “Ci sono momenti in cui mi chiedo come riesco a continuare ad andare avanti nei momenti più duri e dolorosi. E la verità è che è proprio in quei momenti che scopro la forza più profonda dentro di me. Ogni passo falso fa male, ma mi ricorda anche quanto voglio lottare, quanto voglio tornare più forte“, ha scritto la spagnola.

“Non potrei fare tutto questo senza le persone che continuano a credere in me. Il vostro sostegno mi sostiene quando tutto diventa pesante e la vostra fiducia mi dà coraggio quando arriva il dubbio. Non c’è sensazione più grande che entrare in campo e vedervi lì, a sostenermi. Quell’energia, quell’amor, è qualcosa per cui non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Non importa quanti ostacoli si presenteranno sul mio cammino, vi prometto questo: continuerò a lottare, continuerò a spingere e continuerò a trovare il modo di tornare“, le parole di Badosa.

“Ci vediamo nel 2026“, in questo modo ha concluso la tennista, sperando che le criticità di natura fisica non siano una costante l’anno venturo.